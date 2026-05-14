【「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」2周年特別企画】 実施期間：5月19日～7月14日 【TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO】 場所：東京都港区新橋4-3-1 新虎安田ビル 1F 営業時間 平日：11時～20時 土日祝：10時～19時

東京都港区にある「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」がオープン2周年を迎える。これを記念し5月19日より特別企画が実施される。期間は7月14日まで。

本企画では、その場で当たるハズレなしの「2周年記念スピードくじ」が登場するほか、「トヨタ カストロールセリカST185」の実車特別展示や歴代製品をパッケージで振り返る「タミヤボックスアート展」が行なわれる。また5月31日には「トヨタ カストロールセリカST185」の実車特別展示に合わせ、MODELERS SQUAREにて、「RALLY JAPAN 2026」の大会最終日の様子を届ける生放送「Rally TVパブリックビューイング」も実施される。

ハズレなし！2周年記念スピードくじ

期間中、1回の会計税込3,500円以上で、TAMIYA TOKYOグッズやカフェ無料券がその場で当たるスピードくじが実施される。

【景品】

A賞：TAMIYA TOKYOタンブラーL

B賞：タミヤTシャツ（サイズ選択可）

C賞：TAMIYA TOKYOペンケース

D賞：TAMIYA TOKYOアクリルキーホルダーA

E賞：TAMIYA TOKYOアクリルキーホルダーB

F賞：TAMIYA TOKYOステッカー

G賞：カフェ無料券

・1回のお会計につきスピードくじ1枚差し上げます。

・カフェ、TAMIYA MODELERS STOREでのお買い物は対象外です。

・予定数に達した場合、早期終了する場合があります。あらかじめご了承ください。

・タミヤTシャツ：サイズによっては品切れの場合もございます。予めご了承ください。

「トヨタ カストロールセリカST185」実車特別展示

世界3大ラリーのひとつにも数えられるサファリラリーで1995年に優勝を成し遂げたマシン「トヨタ カストロールセリカ（ST185)」の実車が期間限定で特別展示される。なお期間中「1/1エアロアバンテ」の展示は休止。

歴代製品をパッケージで振り返る「タミヤボックスアート展」

「タミヤボックスアート展」では、タミヤの歴史を彩ってきた名作製品を、迫力ある特大サイズのボックスアートパネルで展示。発売初期のパッケージデザインや、タミヤ本社の歴史館に収蔵されている貴重な製品など、全27点が展示される。魅力的なイラストレーションとともに、タミヤ製品の変遷を楽しめる。

「Rally TVパブリックビューイング」を5月31日に開催

愛知、岐阜で開催される大会「WRC FORUM8 RALLY JAPNA 2026」。「トヨタ カストロールセリカST185」の実車特別展示に合わせ、MODELERS SQUAREでは、大会最終日の様子を生放送するパブリックビューイングが実施される。2×3mの大型モニターに映し出される大迫力のラリーを観戦できる。詳細は後日案内される予定。

※入退場は自由。参加無料。

※当日はミニ四駆コース、工作机などは利用できない。

主催：ラリージャパン2026実行委員会

□「WRC FORUM8 RALLY JAPNA 2026」のページ

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