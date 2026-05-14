横田真悠、Tシャツ＆ふわじゅわリップの正解コーデ 『VOCE』巻頭メイク企画に登場
モデル・俳優の横田真悠が、21日発売の美容雑誌『VOCE』7月号の巻頭メイク「Tシャツとサマーリップの最適解」に初登場する。
【全身ショット】「足長っ」“超ミニスカ”で太もも美脚あらわな横田真悠
横田は、Tシャツと旬サマーリップをまとったコーデに挑戦。夏の定番Tシャツでもあるボーダーに、ふわっじゅわっとやわらかく色づくミルキーピンクのリップを合わせたり、ピンクのTシャツに透け赤がかわいいリップを合わせた。このほか、マネしたくなる組み合わせを4パターン紹介している。
横田は「Tシャツにベストなリップを合わせることによって、シンプルなTシャツでもお洒落に見える相乗効果があるんですね。ビューティ誌ならではの、お洒落なリップにも出合えて幸せでした！夏らしいキラキラピンクのリップもかわいかったですし、秋のカラーだと思い込んでいたブラウンリップも大人のサマーフェイスみたいになって好みな仕上がりでした。Tシャツを着る機会がぐんと増えるこの夏、最強の組み合わせをプライベートでも楽しみたいです」と、この季節ならではの企画を楽しみながら撮影に取り組んだ。
なお、同号の表紙は俳優の上坂樹里が飾る。
【全身ショット】「足長っ」“超ミニスカ”で太もも美脚あらわな横田真悠
横田は、Tシャツと旬サマーリップをまとったコーデに挑戦。夏の定番Tシャツでもあるボーダーに、ふわっじゅわっとやわらかく色づくミルキーピンクのリップを合わせたり、ピンクのTシャツに透け赤がかわいいリップを合わせた。このほか、マネしたくなる組み合わせを4パターン紹介している。
なお、同号の表紙は俳優の上坂樹里が飾る。