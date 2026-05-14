AmazonにてKOORUIのゲーミングモニターが特別価格で販売されている。期間は5月27日23時59分まで。

対象商品には、Fast IPSパネル搭載WQHDゲーミングモニター「G2721P」と、240Hz×1msの圧倒的なスピード性能を誇る「GN02」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

KOORUI ゲーミングモニター 27インチ WQHD Fast IPSパネル 200Hz 1ms「G2721P」

本商品は、フルHDの約1.7倍の解像度WQHD（2,560×1,440）対応27インチゲーミングモニター。Fast IPSパネルを採用し、178°の広視野角と高い色再現性を両立している。DCI-P3 95％・sRGB 100％の広色域と1,670万色表示により、ゲームはもちろん映画鑑賞やデザイン作業でも自然でリアルな映像を映し出す。

最大200Hzの高リフレッシュレートと1ms（OD）の高速応答により、動きの激しいFPSやアクションゲームでも残像感を抑えた滑らかな映像表現を実現。Adaptive Sync（FreeSync / G-Sync互換）対応で、画面のズレやカクつきを軽減し、安定したゲームプレイ環境をサポートする。

HDR400対応により、明暗差のあるシーンも自然な階調で表現。最大350nitsの高輝度設計により、日中の明るい室内でも高い視認性を確保する。非光沢（ノングレア）パネルとフリッカーフリー設計を採用し、長時間使用時の目への負担にも配慮されている。

KOORUI ゲーミングモニター 27インチ FHD 240Hz 1ms「GN02」

本商品は、FHD（1,920×1,080）の高精細表示に加え、最大240Hzの超高速リフレッシュレートと1ms（MPRT）の応答速度を搭載したゲーミングモニター。FPS・TPS・レース・格闘など高速アクションでも残像やブレを徹底抑制し、より正確で滑らかな操作を実現する。

VAパネル特有の深い黒と3000:1の高コントラストにより、暗いシーンも明るいシーンも立体的に再現。さらにsRGB 100％、DCI-P3 90％対応で、ゲームの世界観から映画・写真編集まで色鮮やかに表示する。色の階調表現も豊かで、鮮明な映像を求めるゲーマーやクリエイターにも最適なPCモニターとなっている。

Adaptive Sync（FreeSync / G-Sync互換）に対応しており、画面のティアリングやスタッター（カクつき）を自動で抑制。高速描画時でも滑らかで途切れない映像をキープする。長時間のゲームプレイや動画視聴でも快適で、遅延を気にせず集中できる。また、ブルーライト低減機能とフリッカーフリー設計を搭載。長時間ゲームや作業を行う際の目への負担を軽減する。