◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４Ｘ―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）

巨人の坂本勇人内野手（３７）が１点を追う延長１２回１死一、二塁。広島・遠藤から左越えに逆転３ランを放って史上４８人目の通算３００本塁打を達成した。巨人は２試合連続のサヨナラ勝利を飾り、貯金２とした。

坂本勇人の一問一答は以下。

―ナイスバッティング。

「ありがとうございます」

―サヨナラ弾を打った際の景色や感触は。

「うん、行くかなと思ったんですけど。確信持てなかったんですけどね、最初に代打で出た時からすごい大歓声をしてくれていたので、なんとか期待に応えたいなと思って。よかったです」

―１０回は悔しかった。１２回は？

「本当にね、あの歓声というのは何とか応えたいなと毎回思うんですけど、なかなかね。結果がうまく出ないんですけど、最高の形で福井の皆さんの前で見せられてよかったです」

―初球高めの変化球を打った。狙いは。

「質問難しいな…（笑い）思い切って高い球は振っていこうと打席に入っていきましたし、きっしゃん（岸田）がね、気持ちのあるいいヒットを見せてくれたので。ボビーもそうですけど。なんとかチームの期待に応えたい、ファンの期待に応えたいと思って打席に立ちました」

―記念の３００号。

「本当にね、もう３００号打てないんじゃないかとかそんなことも考えることもありましたけど、普段の練習をしっかり頑張ってまだこうやってファンの皆さんの期待に応えられるんだなと今日思ったので、本当にいい１本になりました」

―どんな一夜に。

「本当にね、一生忘れないと思いますし、今日の１本でまだまだやれるんだっていうのは思っているので、頑張ります」

―ファンへメッセージ。

「本当にね、こんなに遅い時間までファンの方が残ってくれて、本当に力になりました。子どももたくさんいるので早く帰って寝てください」