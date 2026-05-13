◆パ・リーグ 西武２―１ソフトバンク（１３日・みずほペイペイ）

ソフトバンク・山本祐大捕手（２８）が入団会見後、即「６番・捕手」でスタメン出場も白星には導けなかった。攻撃面では、７回無死一塁で併殺打に倒れるなど、３打数無安打。コンビを組んだ育成出身の藤原とはバッテリーミス（記録は暴投）で３回に同点を許した。試合後は「悔しいです。めちゃくちゃ悔しいです。バッティングの方も守備の方も、いいところなかったと思うので。次はいいところ見せられるようにやっていきたい」と話した。

１２日にＤｅＮＡから２対１の交換トレードが発表。その日の夜に福岡入りして、西武戦（みずほペイペイ）の前にスーツ姿で入団会見に臨んだ。「ワクワクしています。も勝ちに貢献できるように頑張りたい」と豊富を語り、背番号３９の新しいユニホームに袖を通した。

プロ初登板の藤原の後は、１点ビハインドながら木村光、ヘルナンデス、松本裕、杉山のリリーフ陣の球を受けた。小久保監督は「勝ちパターンをつぎ込んで結果的に（山本祐が）全投手を受けられたのは負けたけどプラス材料」と捉えた。

山本祐は午前１１時半の入団会見から始まり、試合後のミーティングを終えて球場を後にしたのは午後１０時だった。「結果自体は良くなかったですし、足引っ張る部分も多かったですけど、僕としては１歩目を踏み出せたというところは。明日からまた頑張りたいと思います」と、ホークスの正捕手初日の長く、悔しい１日を終えた。