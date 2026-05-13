全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は新潟市の古町で長年愛されるパスタ店を取材しました。看板メニューは店主が厳選した食材のみを使った“かにみそパスタ”です。

新潟市中央区古町9番町の裏通りにある『You＆I』。



店の看板メニューは“かにみそパスタ”。店主の中川さんが40年以上前に考案したものです。



【You＆I ケン・ヘンリー・中川 店主】

「日本人にも親しみがある感じで、かにみそを使ったパスタができればいいなと。調べたら、まだどこもやっていなかったので“元祖”とつけた」



【8年前から通う客】

「通う理由はおいしいから。落ち着いているところがいい」



アメリカと音楽が好きだという中川さんのコレクションがずらりと並び、店内は非日常を味わえる空間です。



メニューもユニークなものが多く並ぶ中、不動の人気を誇るかにみそパスタはランチの場合、サラダ・ドリンクが付いて1500円で楽しむことができます。



【You＆I ケン・ヘンリー・中川 店主】

「鼻歌でリズムを取って作っている」



調理は音楽に乗せ、テンポよく進めます。



【You＆I ケン・ヘンリー・中川 店主】

「ブロードといって、野菜の切れ端から取ったスープ。そこに昆布を入れている」



そこに、かにみそやホワイトソースを加えじっくりと煮詰めます。麺をたっぷり絡め、最後に青のりをかければ完成です。



【氏田陽菜アナウンサー】

「濃厚なかにみその香りと少しピリッとした唐辛子の風味が口の中に広がります。麺がもっちりとしていて、濃厚なソースとよく絡んで、ぜいたくな味わいです」



長年、古町を舞台にこだわりのパスタを提供してきた中川さんは、これからも食で古町を活気づけたいと熱い思いを聞かせてくれました。



【You＆I ケン・ヘンリー・中川 店主】

「古町がもっと活性化していったらいい。店に来て、色んなものを見て楽しんでほしい。足を運んでもらえれば」