値上げが続く今こそ応援！ローソンストア100『デカ盛りチャレンジ』
株式会社ローソンストア100が運営する「ローソンストア100」は、2026年5月13日（水）から5月26日（火）までの2週間、価格は据え置きでボリュームアップした商品などを展開する「デカ盛りチャレンジ」を開催する。
■大好評の「デカ盛りチャレンジ」が再登場
長引く物価高騰の影響により、食品の値上げが続く厳しい社会情勢の中、ローソンストア100では「毎日の食事をオトクに、心ゆくまで楽しんでいただきたい」という想いから、過去の実施時に大きな反響をいただいた「デカ盛りチャレンジ」を今年も開催する。
今回のデカ盛りチャレンジでは、お弁当や人気のおにぎり、パン、デザートなどを、お値段据え置きでの増量や、デカ盛りサイズの商品として登場。手にとった瞬間の驚きと、食べた後の満足感を追求したラインナップをお届けする。
【第1弾】5月13日（水）〜5月19日（火）：満足感にこだわったラインナップ
ダブルロースカツカレー
本体価格498円（税込538円）
人気の「ロースカツカレー」をお値段そのままでボリュームアップした。ロースカツを通常の2倍乗せた、圧倒的な食べ応えの自信作。
ばくだんおにぎり和風ツナマヨ
本体価格145円（税込157円）
定番の「直巻おにぎり 具しっかり和風ツナマヨ」が、価格据え置きで「ばくだんサイズ」に進化した。中具もしっかり入った、重量感あふれる満足度の高いおにぎり。
トリプルたまごサンド
本体価格268円（税込289円）
人気のたまごサンドを1組増量し、3組入になった特別仕様。シェアして食べるのはもちろん、たまごを存分に味わいたい方におすすめの、ずっしりとした重みのトリプルサンド。
【第2弾】5月20日（水）〜5月26日（火）：最後までおトクが続く第2弾
ばくだんおにぎり 直火で炙った焼豚
本体価格150円（税込162円）
人気の「直火で炙った焼豚おにぎり」がお値段そのままにサイズアップしました。ガッツリ食べたいにもぴったりの食べ応え。
トリプルメンチカツサンド
本体価格276円（税込298円）
食べ応えのあるのメンチカツサンドを1組増量してトリプル仕様にしたメンチカツサンド。おトクに満腹になれる、コスパ抜群のサンドイッチ。
ロ――――ルケーキ りんご＆カスタード
本体価格158円（税込171円）
驚きの長さながら、食べやすいカット済みのロールケーキ。大満足の「9枚入り」で、シェアして食べるのにも、ご褒美として独り占めするのにも最適なスイーツ。
■その他の「デカ盛り」ラインナップもチェック！
上記以外にも魅力的なデカ盛り商品が多数登場する。その他の商品詳細については、下記ホームページを確認のこと。
[URL：https://store100.lawson.co.jp/newentry/topics/detail/1521362_5006.html]
＜企画概要＞
開催期間：2026年5月13日（水）〜5月26日（火）
開催店舗：ローソンストア100全店
※店舗により取り扱いがない場合や、販売開始時間が異なる場合がある。
※数量限定のため、なくなり次第終了となる。販売開始時間等の詳細は店舗の販促物を確認のこと。
■ローソンストア100公式ホームページ
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
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ダブルロースカツカレー
本体価格498円（税込538円）
人気の「ロースカツカレー」をお値段そのままでボリュームアップした。ロースカツを通常の2倍乗せた、圧倒的な食べ応えの自信作。
ばくだんおにぎり和風ツナマヨ
本体価格145円（税込157円）
定番の「直巻おにぎり 具しっかり和風ツナマヨ」が、価格据え置きで「ばくだんサイズ」に進化した。中具もしっかり入った、重量感あふれる満足度の高いおにぎり。
トリプルたまごサンド
本体価格268円（税込289円）
人気のたまごサンドを1組増量し、3組入になった特別仕様。シェアして食べるのはもちろん、たまごを存分に味わいたい方におすすめの、ずっしりとした重みのトリプルサンド。
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トリプルメンチカツサンド
本体価格276円（税込298円）
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ロ――――ルケーキ りんご＆カスタード
本体価格158円（税込171円）
驚きの長さながら、食べやすいカット済みのロールケーキ。大満足の「9枚入り」で、シェアして食べるのにも、ご褒美として独り占めするのにも最適なスイーツ。
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開催期間：2026年5月13日（水）〜5月26日（火）
開催店舗：ローソンストア100全店
※店舗により取り扱いがない場合や、販売開始時間が異なる場合がある。
※数量限定のため、なくなり次第終了となる。販売開始時間等の詳細は店舗の販促物を確認のこと。
■ローソンストア100公式ホームページ
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