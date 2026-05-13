野田洋次郎、元恋人が細木数子さんに影響 当時のエピソード入れた楽曲明かし驚きの声続々「初めて知った」「貴重な裏話」
【モデルプレス＝2026/05/13】ロックバンド・RADWIMPSのボーカル・ギター・ピアノを担当する野田洋次郎が2026年5月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身が作詞作曲を手掛けた楽曲「ふたりごと」（2006年）の誕生秘話を明かした。
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野田は、国民を熱狂させた占い師・細木数子さんの半生を描くNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」について触れ「今の若い世代は知らないだろうけど細木さんの影響力は俺らが10代の時とかものすごくて、あちこちで六星占術だ大殺界だという言葉が聞かれた。今でいうMBTIに少し似たものだったと思う」と回想。続けて「高校時代、当時付き合っていた彼女も細木先生の占いに傾倒し、ケンカすると『私たちは星が違う。あなたは木星人なの。』などと真っ正面から言われたりした。それに嫌気がさして（反抗の気持ちも込めて）、『ふたりごと』という楽曲の一節にそれらの言葉を入れたのでした」と明かした。
そして野田は「六星占術だろうと 大殺界だろうと 俺が木星人で君が火星人だろうと 君が言い張っても 俺は地球人だよ いや、でも仮に木星人でも たかが隣の星だろ 一生で一度のワープをここで使うよ」と「ふたりごと」の歌詞の一節を引用。この投稿を受け、ファンからは「初めて知った」「貴重な裏話」「そんな秘話があったんだ」「もっとこの曲が好きになった」「こういう裏話大好き」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
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◆野田洋次郎、楽曲「ふたりごと」誕生秘話明かす
野田は、国民を熱狂させた占い師・細木数子さんの半生を描くNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」について触れ「今の若い世代は知らないだろうけど細木さんの影響力は俺らが10代の時とかものすごくて、あちこちで六星占術だ大殺界だという言葉が聞かれた。今でいうMBTIに少し似たものだったと思う」と回想。続けて「高校時代、当時付き合っていた彼女も細木先生の占いに傾倒し、ケンカすると『私たちは星が違う。あなたは木星人なの。』などと真っ正面から言われたりした。それに嫌気がさして（反抗の気持ちも込めて）、『ふたりごと』という楽曲の一節にそれらの言葉を入れたのでした」と明かした。
◆野田洋次郎の投稿に反響
そして野田は「六星占術だろうと 大殺界だろうと 俺が木星人で君が火星人だろうと 君が言い張っても 俺は地球人だよ いや、でも仮に木星人でも たかが隣の星だろ 一生で一度のワープをここで使うよ」と「ふたりごと」の歌詞の一節を引用。この投稿を受け、ファンからは「初めて知った」「貴重な裏話」「そんな秘話があったんだ」「もっとこの曲が好きになった」「こういう裏話大好き」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
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