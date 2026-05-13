山形県内では今月に入って少なくとも３人が、山でクマに襲われたことが分かっていて、県が注意を呼びかけています。

県内では今月に入り、朝日町と上山市で山菜採り中の人身事故が発生しています。また、酒田市の山で遭難し遺体で見つかった男性が、クマに襲われ死亡した可能性が高いことが分かっています。

吉村知事「県としても非常に残念なことと受け止めている。情報発信アプリの導入や、ＳＮＳ、新聞広告を活用した広範な注意喚起、春季捕獲の強化など複数の対策を講じてきた」

■山菜採りやきのこ採り「できるだけ控えて」

また、県よりますと、過去５年で発生した２５件の人身被害のうち、山菜採りやきのこ採り中の被害が半数を占めていて、吉村知事が注意を呼びかけました。

吉村知事「（山菜採りは）私としては正直申し上げると、できるだけ控えていただきたい。ただ、それを生業としているかたもいらっしゃいますので、十分な対策を講じて細心の注意を払ってほしい」

県では、山に入る場合は複数人で行動することや音の出るものを携帯してクマに存在を知らせるなど注意を呼びかけています。