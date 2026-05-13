【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

ハセガワは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、「マクロス」シリーズの新作プラモデルを展示している。

「VF-19EF/A イサム・スペシャル“マクロスF”」は、「劇場版マクロスF～サヨナラノツバサ～」の登場機体を1/48スケールでキット化したもの。新規プラ部品として、主翼のスーパーパーツや肩部のミサイルポッド、S.M.Sスーツのパイロット（着座姿勢）が追加されている。発売予定は6月27日頃で、価格は8,580円。

「VF-25F トルネード メサイア “マクロスF” （大気圏内仕様）」は、「劇場版マクロスF～イツワリノウタヒメ～」の機体に新規プラ部品を多数追加した1/72スケールキット。両翼端のエンジンポッドや胴体中央の旋回式連装ビーム砲は旋回可能となっていて、着座姿勢のパイロットが1体付属する。発売予定は6月27日頃となっており、価格は5,720円。

そして「早瀬未沙 w/VF-1S スーパー バルキリー（たまごひこーき）」は、TV版「超時空要塞マクロス」より制服姿の早瀬未沙を1/24スケールで立体化したもの。デフォルメアレンジでお馴染みのたまごひこーき「VF-1S スーパー バルキリー（プラモデル）」とセットになっている。7月1日頃発売される予定で、価格は3,960円。

【VF-19EF/A イサム・スペシャル“マクロスF”】【VF-25F トルネード メサイア “マクロスF” （大気圏内仕様）】【早瀬未沙 w/VF-1S スーパー バルキリー（たまごひこーき）】

(C)2011 BIGWEST/MACROSS F PROJECT

(C)2009 BIGWEST/MACROSS F PROJECT

(C)1982 BIGWEST