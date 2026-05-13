マックスファクトリー、「聖戦士ダンバイン」より「PLAMAX ギトール」の原型を展示【#静岡ホビーショー】「マクロス7」や「ギルティプリンセス」新作も
【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要
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マックスファクトリーは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、プラモデル「PLAMAX」シリーズの製品を展示している。
PLAMAXオーラバトラー第3弾として、「聖戦士ダンバイン」より「ギトール」の原型が登場。独特の生体的なデザインを再現している。
またプラキットシリーズ「ギルティプリンセス」より、「GP-13 セーラー服コスプレ娘 もえこ」や「GP-14 セーラー服コスプレ娘 ぎゃる乃」の原型、「マクロスダイナマイト7」より「VF-19P エクスカリバー（惑星ゾラ パトロール隊仕様）」のデコマスなどが展示されている。【聖戦士ダンバイン ギトール】 【Flower lmitation. Flower.】 【ギルティプリンセス GP-13 セーラー服コスプレ娘 もえこ】 【ギルティプリンセス GP-14 セーラー服コスプレ娘 ぎゃる乃】 【マクロスダイナマイト7 VF-19P エクスカリバー（惑星ゾラ パトロール隊仕様）】
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