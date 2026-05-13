目黒蓮が長髪をさらりと下ろした“新鮮ビジュアル”披露！ブルーニット＆ブラウンセットアップを着こなし「神々しいレベルの美しさ」「赤いリップもお似合い」「優しい笑顔に癒される」と絶賛の声

【写真＆動画】ファッションメディアで公開された目黒蓮のファッションフォト＆スペシャルコメント 他（全6投稿）

フェンディ（FENDI）は、ブランドアンバサダーを務めるアーティストで俳優の目黒蓮を起用したスペシャル企画「JOURNEY - “旅路”」第2弾のムービーを公開した。

■フェンディの最新コレクションをまとう目黒蓮

本編で目黒が身にまとっているのは、カナダの澄み渡る空気と都会的な風景に美しく映えるフェンディの最新コレクション。

目黒は長めの黒髪をラフに下ろしたヘアスタイルで登場し、ナチュラルなリネン素材のブラウンのセットアップや、鮮やかなブルーのポロニットにデニムパンツを合わせた清涼感あふれる装いを披露している。

手元には、デニム素材でアップデートされたアイコンバッグ「フェンディ ルイ（FENDI Lui）」を合わせ、愛らしいドッグチャームがフェンディらしい遊び心をプラス。また、ムービーにはカナダでのあらたな挑戦や、自身の現在地について語るインタビューも収められている。

ムービーは5月12日夕方以降、フェンディ公式LINE、X、Facebook、公式オンラインサイトで視聴可能。全編はフェンディ公式LINEで先行公開後、公式オンラインサイトで順次公開される。

■ファッションフォトやスペシャルコメントが続々公開

また、ファッションメディアのSNSでもファッションフォトやコメント動画が公開されている。『エル・ジャポン』ではファッションフォトに加え、公式サイトで撮影秘話や「フェンディ」への思いを語った独占インタビューを掲載。

『VOGUE JAPAN』、『GQ JAPAN』の公式SNSでは、撮影を終えての感想や私物の紹介など、スペシャルコメントが公開されている。

ファンからは「ハーフアップじゃないめめ新鮮」「神々しいレベルの美しさ」「ロン毛最高」「か、かっこいい…」「赤いリップもお似合い」「魅力大爆発」「優しい笑顔に癒される」といった声が寄せられている。

Snow Man

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