「こんなものを許していいのか」在留カード提示を拒否する動画に苦言、日本社会のストレスが爆発するこれが現実
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懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「在留カード提示拒否する無法ぶり日本中激怒！」を公開した。動画では、外国人とみられる人物が公園でルール違反を注意され、警察官からの在留カード提示要請を拒否して悪態をつく騒動を例に挙げ、日本社会に蓄積するストレスや今後の対応のあり方について自身のスタンスを語っている。
懲役太郎氏は冒頭、SNSで拡散された動画の舞台が住吉大社前の公園であるという情報を示しつつ、当地では打ち上げ花火が禁止されていると指摘。さらに入管法により、中長期在留の外国人には在留カードの携帯および提示義務があることを説明した。警察官への挑発的な態度に対し、「こんなものを許していいのかと思ってしまう」と強い不快感を示した。
動画が炎上した背景として、日本社会全体に外国人犯罪やオーバツーリズムへの不安が蓄積していると分析。現状について「日本社会のストレスの受け皿になっている」と表現した。一方で、感情的な外国人排斥には異を唱え、「国籍ではなく行為で判断する」ことが最も重要であると強調し、冷静な対応を呼びかけた。
さらに自身の経験として、外国人の少女が飲み終わったカップを他店の傘立てに捨てたエピソードを紹介した。「本人は何にも悪いと思っていない、ゴミ箱だと思っている」と述べ、悪意のないマナー違反には文化や認識の違いが影響していると指摘。社会インフラとして、管理側がゴミのポイ捨てを防ぐための導線や仕組みを整備する必要性を説いた。
最後に懲役太郎氏は、ルール違反を注意した際に逆ギレされる現状について「なんとも言えない」と嘆息。感情的な対立を煽るのではなく、具体的なシステム改善と毅然とした対応の両輪が必要であると訴えかけ、動画を締めくくった。
懲役太郎氏は冒頭、SNSで拡散された動画の舞台が住吉大社前の公園であるという情報を示しつつ、当地では打ち上げ花火が禁止されていると指摘。さらに入管法により、中長期在留の外国人には在留カードの携帯および提示義務があることを説明した。警察官への挑発的な態度に対し、「こんなものを許していいのかと思ってしまう」と強い不快感を示した。
動画が炎上した背景として、日本社会全体に外国人犯罪やオーバツーリズムへの不安が蓄積していると分析。現状について「日本社会のストレスの受け皿になっている」と表現した。一方で、感情的な外国人排斥には異を唱え、「国籍ではなく行為で判断する」ことが最も重要であると強調し、冷静な対応を呼びかけた。
さらに自身の経験として、外国人の少女が飲み終わったカップを他店の傘立てに捨てたエピソードを紹介した。「本人は何にも悪いと思っていない、ゴミ箱だと思っている」と述べ、悪意のないマナー違反には文化や認識の違いが影響していると指摘。社会インフラとして、管理側がゴミのポイ捨てを防ぐための導線や仕組みを整備する必要性を説いた。
最後に懲役太郎氏は、ルール違反を注意した際に逆ギレされる現状について「なんとも言えない」と嘆息。感情的な対立を煽るのではなく、具体的なシステム改善と毅然とした対応の両輪が必要であると訴えかけ、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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