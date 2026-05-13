「MG 1/100 ∀ガンダム／ターンＸ［ナノスキンイメージ］」と1/100スケール拡張エフェクトユニット「月光蝶」が再販本日11時より予約開始
【MG 1/100 ∀ガンダム／ターンＸ［ナノスキンイメージ］【再販】】 5月13日11時～予約受付 7月 発送予定 価格：15,180円 【MG 1/100 ターンエーガンダム用拡張エフェクトユニット “月光蝶”】 5月13日11時～予約受付 6月 発送予定 価格：2,200円
7月 発送予定
【付属武装】
【付属物】
6月 発送予定
【セット内容】
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「MG 1/100 ∀ガンダム／ターンＸ［ナノスキンイメージ］」および「MG 1/100 ターンエーガンダム用拡張エフェクトユニット “月光蝶”」の再販売を行なう。価格は「MG 1/100 ∀ガンダム／ターンＸ［ナノスキンイメージ］」が15,180円、「MG 1/100 ターンエーガンダム用拡張エフェクトユニット “月光蝶”」が2,200円。それぞれ5月13日11時より予約受付が開始される。
「MG 1/100 ∀ガンダム／ターンＸ［ナノスキンイメージ］【再販】」
7月 発送予定
価格：15,180円
本商品は、「シド・ミード展 PROGRESSIONS TYO 2019」の開催を記念してシド・ミード氏がメカデザインを手掛けた∀ガンダムとターンＸを、特別仕様マスターグレードにてセットで商品化したもの。外装にメタリック成形色を採用し、「ナノスキン」をイメージした川口名人プロデュースの水転写式デカールが付属する。【組み合わせ例】
「MG 1/100 ターンエーガンダム用拡張エフェクトユニット “月光蝶”」は別売り
【付属武装】
・∀ガンダム：ビームライフル/ビームサーベル/ガンダムハンマー/シールド
・ターンＸ：ビームライフル/バズーカ/ハンドビームガン/三連ミサイルランチャー
【付属物】
ターンＸ専用ディスプレイベース
「MG 1/100 ターンエーガンダム用拡張エフェクトユニット “月光蝶”【再販】」
6月 発送予定
価格：2,200円
本商品は、別売りの「MG 1/100 ターンエーガンダム」に装着して、劇中の“月光蝶”を展開したシーンを再現するための拡張エフェクトユニット。
【セット内容】
・MG ターンエーガンダム用エフェクト“月光蝶”（左右各1）
・本体ジョイントパーツ
・アクションべース1（クリアラメ）
(C)創通・サンライズ