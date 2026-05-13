【MG 1/100 ∀ガンダム／ターンＸ［ナノスキンイメージ］【再販】】 5月13日11時～予約受付 7月 発送予定 価格：15,180円 【MG 1/100 ターンエーガンダム用拡張エフェクトユニット “月光蝶”】 5月13日11時～予約受付 6月 発送予定 価格：2,200円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「MG 1/100 ∀ガンダム／ターンＸ［ナノスキンイメージ］」および「MG 1/100 ターンエーガンダム用拡張エフェクトユニット “月光蝶”」の再販売を行なう。価格は「MG 1/100 ∀ガンダム／ターンＸ［ナノスキンイメージ］」が15,180円、「MG 1/100 ターンエーガンダム用拡張エフェクトユニット “月光蝶”」が2,200円。それぞれ5月13日11時より予約受付が開始される。

「MG 1/100 ∀ガンダム／ターンＸ［ナノスキンイメージ］【再販】」

7月 発送予定

価格：15,180円

本商品は、「シド・ミード展 PROGRESSIONS TYO 2019」の開催を記念してシド・ミード氏がメカデザインを手掛けた∀ガンダムとターンＸを、特別仕様マスターグレードにてセットで商品化したもの。外装にメタリック成形色を採用し、「ナノスキン」をイメージした川口名人プロデュースの水転写式デカールが付属する。

【組み合わせ例】

「MG 1/100 ターンエーガンダム用拡張エフェクトユニット “月光蝶”」は別売り

【付属武装】

・∀ガンダム：ビームライフル/ビームサーベル/ガンダムハンマー/シールド

・ターンＸ：ビームライフル/バズーカ/ハンドビームガン/三連ミサイルランチャー

【付属物】

ターンＸ専用ディスプレイベース

「MG 1/100 ターンエーガンダム用拡張エフェクトユニット “月光蝶”【再販】」

6月 発送予定

価格：2,200円

本商品は、別売りの「MG 1/100 ターンエーガンダム」に装着して、劇中の“月光蝶”を展開したシーンを再現するための拡張エフェクトユニット。

【セット内容】

・MG ターンエーガンダム用エフェクト“月光蝶”（左右各1）

・本体ジョイントパーツ

・アクションべース1（クリアラメ）

(C)創通・サンライズ