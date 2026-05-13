【和田塚〜由比ヶ浜】江ノ電さんぽガイド／フルーツ好きな店主のカフェや酒屋、ベーカリーなど4店舗を満喫
◆【和田塚〜由比ヶ浜】江ノ電さんぽガイド／フルーツ好きな店主のカフェや酒屋、ベーカリーなど4店舗を満喫
せっかく鎌倉に来たのなら、江ノ電に揺られて「江ノ電さんぽ」を楽しんでみるのはいかが。今回ご紹介するのは、鎌倉駅から江ノ電で1駅の和田塚駅と、その隣の由比ヶ浜駅。交通の要として発展した由比ヶ浜大通りに沿ってセンスあふれる個店が勢揃い。六地蔵交差点の近くに数多く集まる雑貨店ほか、ベーカリーやカフェ、ワインバーなどグルメにも注目です。
左／材木座レモンケーキ500円。英国王室御用達のブランド・DARVILLESのアールグレイ650円 右／シックさと温かさが同居する空間
【CAFE】BAKE&CAFE FRUITS
2024年4月オープンの「BAKE&CAFEFRUITS」は、店主のフルーツ好きが高じてこの店名になった。おすすめはフルーツを使った自家製ケーキ。定番の材木座レモンケーキはアイシングにもレモン果汁が使われ、スポンジはふんわりとやわらか。季節のフルーツを使ったチーズケーキやタルトも人気。
スポットデータ｜BAKE&CAFE FRUITS（ベイク&カフェ フリュイ）和田塚駅／カフェ
TEL.0467-53-8387
住所／神奈川県鎌倉市材木座3-3-37
営業時間／10:00〜18:00
定休日／木、ほか不定で水休
価格例／材木座レモンケーキ500円、英国王室御用達のブランド・DARVILLESのアールグレイ650円
アクセス／和田塚駅より徒歩7分
左／鎌倉海浜公園の芝生広場をイメージしたウッディで海も香るINAMURAGASAKI フレグランスディフューザー（中央） 右／現在は5種類の香りを販売
【SHOPPING】HATAGO KAMAKURA
“香りの鎌倉体験”を掲げ、爽やかでどこか懐かしい鎌倉や、エモーショナルな空気の由比ヶ浜など、鎌倉の5つのスポットの空気感を香りで表現したフレグランスを販売する「HATAGOKAMAKURA」。現在はディフューザーとミストの2商品を展開。来店客は電車のきっぷを模した試香紙で香りを体験できる。
スポットデータ｜HATAGO KAMAKURA（ハタゴ）和田塚駅／香水
TEL.なし
住所／神奈川県鎌倉市由比ヶ浜2-5-16
営業時間／11:00〜18:00
定休日／火
価格例／INAMURAGASAKI フレグランスディフューザー12,650円
アクセス／和田塚駅より徒歩2分
左／（右から）フランスの白ワイン、ジュ・スイ・オウ・ジャルダン2024、スロバキアの赤、フレッド＃11、お店で唯一置く芋焼酎の天狗櫻 ジョイホワイト原酒 右／右手側のドアから店内へ
【SHOPPING】鈴木屋酒店
鎌倉にナチュラルワイン文化を根付かせた先駆者的存在の1軒がこちらの「鈴木屋酒店」。4代目店主の兵藤昭さんは信頼するインポーターと深く付き合い、ヨーロッパを中心に定番から希少な1本まで常時7,000本以上のナチュラルワインをお店に並べる。スタッフの方に気軽に相談できるから初心者でも安心。
スポットデータ｜鈴木屋酒店（スズキヤサケテン）由比ヶ浜駅／酒屋
TEL.0467-22-2434
住所／神奈川県鎌倉市由比ヶ浜3-6-19
営業時間／10:00〜18:00
定休日／月、ほか不定で日休
価格例／フランスの白ワイン・ジュ・スイ・オウ・ジャルダン2024 3,800円、スロバキアの赤ワイン・フレッド＃11 6,000円、芋焼酎・天狗櫻 ジョイホワイト原酒 2,750円
アクセス／由比ヶ浜駅より徒歩2分
左／平均40種類が並ぶ 右／惣菜パンの海老と菜の花（手前）、湘南ゴールドのデニッシュ（右奥）、クロワッサン（左奥）
【BREAD】製パン雅
開店と同時に続々とお客さんが訪れるベーカリー「製パン雅」は2024年にオープン。人気のデニッシュ系は生地がやや厚めなのが特徴。神奈川県特産の柑橘系フルーツ、湘南ゴールドを使ったデニッシュは、外側のバリッとした生地と、湘南ゴールドの爽やかな酸味、クリームの甘みのバランスが抜群！
スポットデータ｜製パン雅（セイパンミヤビ）由比ヶ浜駅／ベーカリー
TEL.0467-73-9130
住所／神奈川県鎌倉市長谷1-1-10
営業時間／9:30〜17:00
定休日／月〜水
価格例／惣菜パンの海老と菜の花 540円、湘南ゴールドのデニッシュ 500円、クロワッサン 280円
アクセス／由比ヶ浜駅より徒歩5分
【巡り方のポイント】江ノ電1日乗車券「のりおりくん」も便利
800円で1日自由に江ノ電を“のりおり”でき、対象店舗でお得な特典も受けられる乗車券・のりおりくん。江ノ電の全駅ほか、スマホでも購入OK。詳細は江ノ電公式HPをチェック。
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せっかく鎌倉に来たのなら、江ノ電に揺られて「江ノ電さんぽ」を楽しんでみるのはいかが。今回ご紹介するのは、鎌倉駅から江ノ電で1駅の和田塚駅と、その隣の由比ヶ浜駅。交通の要として発展した由比ヶ浜大通りに沿ってセンスあふれる個店が勢揃い。六地蔵交差点の近くに数多く集まる雑貨店ほか、ベーカリーやカフェ、ワインバーなどグルメにも注目です。
左／材木座レモンケーキ500円。英国王室御用達のブランド・DARVILLESのアールグレイ650円 右／シックさと温かさが同居する空間
【CAFE】BAKE&CAFE FRUITS
2024年4月オープンの「BAKE&CAFEFRUITS」は、店主のフルーツ好きが高じてこの店名になった。おすすめはフルーツを使った自家製ケーキ。定番の材木座レモンケーキはアイシングにもレモン果汁が使われ、スポンジはふんわりとやわらか。季節のフルーツを使ったチーズケーキやタルトも人気。
スポットデータ｜BAKE&CAFE FRUITS（ベイク&カフェ フリュイ）和田塚駅／カフェ
TEL.0467-53-8387
住所／神奈川県鎌倉市材木座3-3-37
営業時間／10:00〜18:00
定休日／木、ほか不定で水休
価格例／材木座レモンケーキ500円、英国王室御用達のブランド・DARVILLESのアールグレイ650円
アクセス／和田塚駅より徒歩7分
左／鎌倉海浜公園の芝生広場をイメージしたウッディで海も香るINAMURAGASAKI フレグランスディフューザー（中央） 右／現在は5種類の香りを販売
【SHOPPING】HATAGO KAMAKURA
“香りの鎌倉体験”を掲げ、爽やかでどこか懐かしい鎌倉や、エモーショナルな空気の由比ヶ浜など、鎌倉の5つのスポットの空気感を香りで表現したフレグランスを販売する「HATAGOKAMAKURA」。現在はディフューザーとミストの2商品を展開。来店客は電車のきっぷを模した試香紙で香りを体験できる。
スポットデータ｜HATAGO KAMAKURA（ハタゴ）和田塚駅／香水
TEL.なし
住所／神奈川県鎌倉市由比ヶ浜2-5-16
営業時間／11:00〜18:00
定休日／火
価格例／INAMURAGASAKI フレグランスディフューザー12,650円
アクセス／和田塚駅より徒歩2分
左／（右から）フランスの白ワイン、ジュ・スイ・オウ・ジャルダン2024、スロバキアの赤、フレッド＃11、お店で唯一置く芋焼酎の天狗櫻 ジョイホワイト原酒 右／右手側のドアから店内へ
【SHOPPING】鈴木屋酒店
鎌倉にナチュラルワイン文化を根付かせた先駆者的存在の1軒がこちらの「鈴木屋酒店」。4代目店主の兵藤昭さんは信頼するインポーターと深く付き合い、ヨーロッパを中心に定番から希少な1本まで常時7,000本以上のナチュラルワインをお店に並べる。スタッフの方に気軽に相談できるから初心者でも安心。
スポットデータ｜鈴木屋酒店（スズキヤサケテン）由比ヶ浜駅／酒屋
TEL.0467-22-2434
住所／神奈川県鎌倉市由比ヶ浜3-6-19
営業時間／10:00〜18:00
定休日／月、ほか不定で日休
価格例／フランスの白ワイン・ジュ・スイ・オウ・ジャルダン2024 3,800円、スロバキアの赤ワイン・フレッド＃11 6,000円、芋焼酎・天狗櫻 ジョイホワイト原酒 2,750円
アクセス／由比ヶ浜駅より徒歩2分
左／平均40種類が並ぶ 右／惣菜パンの海老と菜の花（手前）、湘南ゴールドのデニッシュ（右奥）、クロワッサン（左奥）
【BREAD】製パン雅
開店と同時に続々とお客さんが訪れるベーカリー「製パン雅」は2024年にオープン。人気のデニッシュ系は生地がやや厚めなのが特徴。神奈川県特産の柑橘系フルーツ、湘南ゴールドを使ったデニッシュは、外側のバリッとした生地と、湘南ゴールドの爽やかな酸味、クリームの甘みのバランスが抜群！
スポットデータ｜製パン雅（セイパンミヤビ）由比ヶ浜駅／ベーカリー
TEL.0467-73-9130
住所／神奈川県鎌倉市長谷1-1-10
営業時間／9:30〜17:00
定休日／月〜水
価格例／惣菜パンの海老と菜の花 540円、湘南ゴールドのデニッシュ 500円、クロワッサン 280円
アクセス／由比ヶ浜駅より徒歩5分
【巡り方のポイント】江ノ電1日乗車券「のりおりくん」も便利
800円で1日自由に江ノ電を“のりおり”でき、対象店舗でお得な特典も受けられる乗車券・のりおりくん。江ノ電の全駅ほか、スマホでも購入OK。詳細は江ノ電公式HPをチェック。
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