M-1グランプリ2025ファイナリストの「豪快キャプテン」のべーやん（31）が12日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（後11・15）に出演。離婚届にサインしていることが暴露された。

今回は「勝手に大調査M-1ファイナリストってどんな人?」と題して放送され、昨年のM-1王者「たくろう」、2位「ドンデコルテ」、3位「エバース」、6位「豪快キャプテン」、7位「カナメストーン」の5組が集結した。

べーやんの情報提供者について「妻・ミユキさんから」であることが明かされると、スタジオは驚きに包まれた。当のべーやんも衝撃の表情を浮かべる中、妻からは「旦那はインスタのストーリーにリアクションをくれた方には基本『いいねマーク』を返すだけなのに、なぜか、巨乳のキャバ嬢にだけは“ありがとうございます”と丁寧に返信」などと暴露された。

さらに「ストーリーには自分からコメントをしていた。私が理由を尋ねると“仲のいい人だから”と言うので、“じゃあ嫁としてあいさつしないといけないから電話して”と詰め寄ると、明らかに動揺。今後もやましい行動を取った時のために、離婚届にもサインをしてもらっています」と明かされ、スタジオは衝撃を受けた。

この一件により、べーやんは「DMが来ないようにコメントをオフにしています」とコメント欄を閉鎖したことを伝えた。また、妻から「防止策」としてプロフィル欄に「DMは嫁管理」と記すことを提案されると、出演者たちも賛同。説得されたべーやんだが、納得できず拒否した。

これに出演者たちが、やましさがあるのではと疑うが、べーやんは否定し「もちろん奥さんを物凄い愛してます」と愛妻家であることを訴えた。そして、最後は「DMは嫁管理」を受け入れ、放送後には自身のインスタのプロフィル欄に記入されていた。