サカナクション「夜の踊り子」、ストリーミングで7位 同作初のTOP10入り【オリコンランキング】
サカナクションが2012年8月にCDシングルとしてリリースした「夜の踊り子」が、13日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で7位にランクイン。同作は初めてTOP10入りした。
【動画】サカナクション「夜の踊り子」MV
週間再生数517.7万回（5,177,408回）を記録。累積再生数は2109.4万回（21,093,946回）。5月4日付に54位にランクインし、本作初のTOP100入りを記録。翌5月11日付で16位と順位を上げ、今週5月18日付で初のTOP10入りとなった。
本作は、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と、この曲を合わせたショート動画がミーム化し、拡散。再生数の上昇率をランキング化した「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」（2026年5月11日付）で1位を獲得していた。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞
【動画】サカナクション「夜の踊り子」MV
週間再生数517.7万回（5,177,408回）を記録。累積再生数は2109.4万回（21,093,946回）。5月4日付に54位にランクインし、本作初のTOP100入りを記録。翌5月11日付で16位と順位を上げ、今週5月18日付で初のTOP10入りとなった。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月18日付：集計期間:2026年5月4日〜5月10日）＞