シンガー・ソングライターの米津玄師（３５）が２０１７年６月にリリースした楽曲「ピースサイン」が、今年５月付で米レコード協会（ＲＩＡＡ）からゴールド認定されたことが１２日、分かった。自身通算３度目の認定となり、日本語詞楽曲で受けた認定回数として歴代トップに躍り出た。

同曲は１７年４月から放送されたテレビアニメ「僕のヒーローアカデミア」第２期のオープニングテーマとして書き下ろした作品。リリースから９年の時を経てＲＩＡＡが定める基準の５０万ユニット（デジタルシングル１枚のリリース、またはストリーミング１５０回再生を１ユニットとして計算）をクリアし、認定が決まった。

ミュージックビデオの再生回数は、これまでに驚異の５億５０００万回を記録。米津は「これだけ多くの人たちがこの曲を聴いて喜んでいただいたというのは、いちミュージシャンとして幸運なことだと思うし、それもひとえに『僕のヒーローアカデミア』という素晴らしい作品があったからこそだと思っております」と喜びのコメントを寄せた。

ＲＩＡＡからは、２３年にテレビアニメ「チェンソーマン」のオープニングテーマとして手がけた「ＫＩＣＫ ＢＡＣＫ」で初のゴールド認定を獲得。昨年には２倍の１００万ユニットが基準となるプラチナ認定も受ける快挙を達成していた。

今回で自身通算３度目の認定になる。Ｃｒｅｅｐｙ Ｎｕｔｓが昨年２月に「Ｂｌｉｎｇ‐Ｂａｎｇ‐Ｂａｎｇ‐Ｂｏｒｎ」で、今年２月に「オトノケ」でゴールド認定を受けて並んでいたが、米津が引き離した。

昨年に「ＩＲＩＳ ＯＵＴ」が大ヒットし、今年４月にはＮＨＫサッカーテーマとして新曲「烏」（からす）をリリースすることも発表された。すさまじい勢いで第一線を走り続けている。