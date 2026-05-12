12日（火）、新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、J SPORTSのコンテンツを視聴できる「ABEMA de J SPORTS」にて、15日（金）に横浜アリーナにて開催される2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）CHAMPIONSHIPファイナルGAME1、サントリーサンバーズ大阪 vs 大阪ブルテオンの試合を無料生配信することを発表した。

本試合の解説にはバレーボール元日本代表の高松卓矢氏、ゲストには現役日本代表で広島サンダーズの西本圭吾の出演が決定した。また、本配信は試合開始1時間前の18:00より「どこよりも早く」配信を開始し、番組内では試合をより深く楽しめる特別企画も予定している。

「ABEMA」では、J SPORTSのコンテンツを視聴できるプラン「ABEMA de J SPORTS」を提供中。本プランでは、日本バレーボールのトップリーグであるSVリーグ男子を全試合生配信。また、年間王者を決めるSVリーグ男子・チャンピオンシップについて、全試合を生配信にて配信している。

解説を務める高松氏は、現役時代にアウトサイドヒッターとしてVリーグ優勝やベスト6選出を経験し、日本代表として国際大会にも出場。引退後は指導者としてのキャリアを重ね、高い戦術理解と育成視点を併せ持つ。

高松氏は、両チームのキーマンとしてサントリーのドミトリー・ムセルスキーと大阪Ｂの西田有志を挙げ、「（ムセルスキーは）引退を表明している中、どんなパフォーマンスをみせてくれるかに期待したい」「ファイナルに向けて仕上がっている西田選手の爆発力に注目したい」と期待を寄せている。

プレーヤーゲストとして出演する西本は、昨シーズンのSVリーグでトップブロッカーおよびベストミドルブロッカーに輝き、日本代表としてネーションズリーグや世界選手権にも出場。気迫あふれるプレーと力強いガッツポーズでコートの雰囲気を高揚させる、熱きプレーヤーとして知られている。

西本は、両チームのキーマンとしてサントリーのムセルスキーと大阪Ｂのアントワーヌ・ブリザールを挙げ、「引退する彼（ムセルスキー）が最後どのようなプレーを見せてくれるのか要チェック」「（ブリザールは）国内のセッターの概念を大きく変えた」と両チームの要に期待を寄せている。また、視聴者に向けては「皆さんと同じ目線になって、自分も楽しみながら盛り上げていきたいと思っています！冷房必須になること間違いなし！」と熱いメッセージを送っている。