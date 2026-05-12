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夏は近年レベルの酷暑で多雨に。スーパーエルニーニョがもたらす「非常に厄介な夏」の正体

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気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」にて「【スーパーエルニーニョ】夏に発生へ 猛暑・大雨・台風のリスク｜エルニーニョ監視速報 #エルニーニョ #スーパーエルニーニョ #異常気象」と題した動画を公開した。動画では、気象庁発表のエルニーニョ監視速報を基に、夏に向けて発生が予想される「スーパーエルニーニョ」が日本の天候に及ぼす影響について詳細に解説している。



松浦氏はまず、夏までにエルニーニョ現象が発生する可能性が90％と非常に高いことを指摘。さらに、今回の予測では監視海域の海面水温が基準値より3度近く高くなるというデータを示し、特に規模の大きい「スーパーエルニーニョ」に匹敵する可能性があると語った。過去の統計と比較しても、約10年ぶりとなる強力なエルニーニョ現象になる恐れがあるという。



続いて、日本の夏の天候への具体的な影響を解説する。エルニーニョ現象といえば「冷夏」というイメージを持たれがちだが、松浦氏は「今回は冷夏に行くというような気圧配置ではない」と断言する。チベット高気圧の張り出しが強く、偏西風が北寄りを流れるため、日本上空には暖かい空気が流れ込みやすい状態になるという。加えて、負のPDO（太平洋十年規模振動）などの影響で日本付近の海面水温も高く、地上気温がさらに押し上げられることで、近年レベルの「酷暑」となる可能性を示唆した。



さらに降水量の予測についても言及し、日本付近は多雨の傾向にあると指摘。梅雨前線の活動が活発になるなど、「気温は高いのにエルニーニョっぽくて多雨の傾向が出てくるという、非常に厄介な夏になってくる可能性がある」と語った。また、日本の南側への高気圧の張り出しが弱いため、台風が発生すると日本に接近しやすくなるリスクも高まると注意を呼びかけている。



記録的な猛暑に加え、大雨や台風といった複合的なリスクが重なる今年の夏。スーパーエルニーニョがもたらす「厄介な天候」のメカニズムを知ることで、日頃の備えの重要性を再認識させられる内容となっている。