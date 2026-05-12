5月11日、バラエティ番組『ネプリーグ』（フジテレビ系）が放送。同日のゲストに、俳優の寺田心が出演した。近影を公開したのだが、彼の見た目の変化に視聴者は驚愕した。

同日の放送は、『ネプリーグ 犬好きvs猫好き！激カワ動物クイズSP』と題してオンエア。犬好きや猫好きの著名人がそれぞれ集まり、5匹の愛犬と暮らす寺田は「ワンワンチーム」として参戦。大久保佳代子や、みやぞん、森泉らとクイズに挑戦した。

「今回は出題される問題も動物にちなんだものが多く、動物好きにはたまらない放送回となりました。寺田さんも自身の動物好きが功を奏し、正解を連発。同じ趣味を持つ共演者と和気あいあいと収録に参加されていました」（テレビ局関係者）

かつては、獣医師になりたいと語っていたこともある寺田。そんな彼は、白黒のボーダーのタンクトップにデニムのジャケットを羽織り登場。以前よりも、二の腕や首周りがたくましくなっていた。そんな近影には視聴者も騒然。Xには、彼の変化に驚く声が並んでいた。

《別人すぎる》

《心くん、めっちゃガタイよくなってた…》

《どことなく青木マッチョみあるな》

元消防士で、鍛え上げられた身体が印象的な芸人・青木マッチョのような、大きくなった寺田の身体に、仰天する視聴者が続出していた。現在17歳になった寺田。最近はトレーニングにハマっていることを明かしており、その成果で徐々に成長していることが伺えると芸能プロ関係者は指摘した。

「2022年には、芸人のなかやまきんに君のYouTubeに登場。当時はまだ細身なものの、しっかりと筋肉が付いていました。さらに2025年12月に放送された『週刊さんまとマツコ』（TBS系）に出演した際には、2度の失恋から立ち直る立るきっかけが“筋トレ”だったことを告白。その後は、115kgのベンチプレスを上げるなどかなり鍛えていることを明かし、徐々に身体つきも変化しているようでした」

今回の番組では、昨年よりもはるかに太くなった二の腕周りが印象的だった。子役から活躍してきた寺田だが、近年は武器を増やし芸能活動の幅が広がっているという。

「現在放送中のドラマ『タツキ先生は甘すぎる』（日本テレビ系）に出演し、フリースクールの大学生ボランティア役で出演しています。さらに料理も得意な寺田さんは、朝の情報番組『DayDay.』では『寺田心のひらめきレシピ』のコーナーを担当。簡単でボリュームのある料理を披露しています。第2のブレイクと呼べるほど一世を風靡する日も近そうです」（前出・芸能プロ関係者）

子役から筋肉タレントへの華麗な転身だ。