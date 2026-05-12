「中小企業社長が多い」日東駒専の中で“最も優秀な学生が多いと思う大学”ランキング1位は？【2026年調査】
衣替えの準備を始めるこの時節、大学進学後の新しい自分を想像しながら学習に励む方も多いはずです。社会的な認知度や将来のキャリアにも関わる日東駒専のイメージについて、世の中の期待度がどのように変化しているのかを紐解きます。
All About ニュース編集部では、2026年4月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に、日東駒専に関するアンケートを実施しました。その中から、日東駒専の中で最も優秀な学生が多いと思う大学ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「さまざまなジャンルで活躍しているイメージがあるため」(40代男性／三重県)
「学力面だけでなく、真面目で努力している学生が多い印象があるためです。就職実績も安定しており、全体的にバランスの取れた優秀な学生が多いと感じました」(20代男性／沖縄県)
「学業やスポーツの両方に優れてる」(50代男性／徳島県)
▼回答者コメント
「幅広い分野の教育が行われているイメージ」(30代女性／宮城県)
「中小企業社長が多い、医学部もあるため」(30代女性／東京都)
「スポーツ、文芸、政財界で著名な有名人を輩出しているのが日東駒専の中では群を抜いているから」(30代男性／広島県)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年4月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に、日東駒専に関するアンケートを実施しました。その中から、日東駒専の中で最も優秀な学生が多いと思う大学ランキングの結果をご紹介します。
2位：東洋大学／64票2位は東洋大学です。近年、入試難易度が上昇傾向にあり、日東駒専の中でも頭一つ抜けた存在として認識されています。白山キャンパスの近代的な設備や、グローバル教育への注力、公務員試験や資格取得への手厚いサポート体制が、「真面目で優秀な学生が集まる」というイメージを強めています。
▼回答者コメント
「さまざまなジャンルで活躍しているイメージがあるため」(40代男性／三重県)
「学力面だけでなく、真面目で努力している学生が多い印象があるためです。就職実績も安定しており、全体的にバランスの取れた優秀な学生が多いと感じました」(20代男性／沖縄県)
「学業やスポーツの両方に優れてる」(50代男性／徳島県)
1位：日本大学／85票1位に選ばれたのは、日本大学です。学生数が非常に多いため、多様な才能を持つ学生が各界で活躍しています。司法試験や公認会計士試験などの難関国家資格において毎年多くの合格者を輩出している実績があり、その層の厚さが「優秀な学生が多い」という評価に直結しているようです。
▼回答者コメント
「幅広い分野の教育が行われているイメージ」(30代女性／宮城県)
「中小企業社長が多い、医学部もあるため」(30代女性／東京都)
「スポーツ、文芸、政財界で著名な有名人を輩出しているのが日東駒専の中では群を抜いているから」(30代男性／広島県)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)