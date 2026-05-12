職場の先輩女性に惚れた新人男性。彼が相思相愛だと思っていた関係を、先輩の目線で見てみたら…認識のズレが生む恐怖を描いた短編集【書評】
【漫画】本編を読む
鏡に映った自分と、映像に映った自分の違いに戸惑った経験はないだろうか？ あるいは、録音した自分の声を聞いて覚える違和感など。『あなたの正義 わたしの絶望 〜その「主観」が毒になる時〜』（理系女ちゃん/KADOKAWA LifeDesign）は、自分と他人との間に生じる認識のズレをテーマにした短編集である。
物語は、職場の美しい先輩に淡い恋心を抱く男性の視点から始まる。純粋なラブストーリーに見えるが、同じ出来事が先輩側の視点で語られた瞬間、その印象は一変する。この視点の反転が本作の特徴だ。ある人にとっては善意であり正義である行動が、別の人にとっては恐怖や苦痛として受け取られる。自分の中では筋が通っているはずの思考が、他者から見れば危うい執着や暴走に変わる。その落差が、読み手に強烈な違和感と不安をもたらすのだ。SNSで「対比にゾクッとした」などと話題になったのも頷ける。
そして、過度な演出や虚飾のない語り口が、物語をよりリアルに、より不穏に仕上げている。淡々とした視点の対比だけを連ね、読み手に気づきを促す構成は一流のホラー映画を見たような読後感を残すと同時に、自分の信じる正しさに疑念を抱かざるを得ない。
誰もが持っている「自分基準」が他者を困惑させ、もしかしたら傷つけているかもしれない。少し立ち止まり、これまで自分がしてきた行動を振り返りたくなる作品だ。
文＝馬風亭ゑりん