タレントのモト冬樹（75）と妻でモデルの武東由美（65）が12日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に夫婦そろって出演。夫婦円満の秘けつについて語った。

2人は2010年5月に結婚。モトは59歳で初婚、武東は再婚。当時は熟年婚と話題になった。今年で結婚16年目となる。今では夫婦で保護権の預かりボランティアをしているという。

モトが夫婦生活について話をする中、妻について「細かい不満はありますけど」と吐露。「まあケンカしても、後に残らないで、すぐ切り替えるようにはしています」と明かした。

すると、司会の黒柳徹子は「由美さんは不満をため込むタイプ？」と質問。モトは「そうなんですよ。口で言えばいいのに。だから、そこがすごく逆に困ります。いい人だから、人から頼まれると断れない、うそつけない。“忙しいからこの日ダメだ、って言えばいいじゃない”っていうのができない人なんですよね、イライラする時もありますね」とぶっちゃけた。

ただ1つ、決めていることがあるといい、モトは「朝昼はもう勝手なんですから、お互い。夕食はいつも一緒に食べることにしていますね」とした。武東も「生活時間帯というものが、もう私とは全然違うので、だから夜は」とした。