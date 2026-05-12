ロッチのコカドケンタロウ（47）中岡創一（48）が12日、東京・渋谷区内で「GMO渋谷エンタメ祭2026」（一般社団法人日本音楽事業者協会主催）記者発表会に出席した。

同イベントは渋谷のライブハウス、複合施設、公園などを舞台に、若者から高齢者まで幅広い世代が楽しめるエンターテインメント、食、ファッションなどのコンテンツを提供するイベントで、7月11、12日に開催。今年で2回目となる。

両日開催のお笑いイベント「JAME渋笑」に出演する中岡は、見どころに「スピードワゴン」を挙げた。「久しぶりにスピードワゴンのネタを間近で見られるのかなというのはちょっとあって…」とすると、「直接生で見る機会もなかったので、ボク自身ちょっと楽しみ」と期待を寄せた。

コカドは「小沢さんが休んでいるときに焼き肉に連れていってもらった」と小沢一敬（52）とのエピソードを披露。「仕事をやっていない小沢さんにごちそうしてもらった」とすると、「（会計は）みんなが“僕が”となったけど、なぜか小沢さんがおごるって。昔からそういう人だった」と小沢の人となりを紹介した。

また、ヒコロヒー（36）は「ラインアップが本当にすごい。芸人がネタをやっている機会をしっかり見られるのもなかなかないので、TVスターたちのネタ、コント、ピン芸をみていただけるのがこのイベントならでは」と胸を張った。

すでにチケットは完売。「わしとロッチ、今日やることがない」と話しつつ、「配信チケットもあるのでぜひ」と呼びかけた。