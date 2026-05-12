【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは北欧の甘いお菓子
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、スウェーデンなどで親しまれている伝統的なスイーツ、日本の住宅でもよく見られる建築の形式、そしてプロの現場やDIYでも活躍する特殊な部品という、3つの言葉を選びました。甘い誘惑から住まいの知識、道具の名称まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
□□ら
よ□□ね
□□すねじ
ヒント：ワッシャーがあらかじめ組み込まれた便利な部品を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「せむ」を入れると、次のようになります。
せむら（セムラ）
よせむね（寄せ棟）
せむすねじ（セムスねじ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、北欧の伝統的な菓子パンの名前、日本の街並みで見かける屋根の形、そして工作をスムーズにする機能的な部品を組み合わせました。共通の「せむ」という音が、海外のティータイムの風景から、どっしりとした住宅の造り、そして精密な道具の世界までを意外な形でつないでいます。音の響きを意識することで、語彙の引き出しをさらに広げることができたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、スウェーデンなどで親しまれている伝統的なスイーツ、日本の住宅でもよく見られる建築の形式、そしてプロの現場やDIYでも活躍する特殊な部品という、3つの言葉を選びました。甘い誘惑から住まいの知識、道具の名称まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
よ□□ね
□□すねじ
ヒント：ワッシャーがあらかじめ組み込まれた便利な部品を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：せむ正解は「せむ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せむ」を入れると、次のようになります。
せむら（セムラ）
よせむね（寄せ棟）
せむすねじ（セムスねじ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、北欧の伝統的な菓子パンの名前、日本の街並みで見かける屋根の形、そして工作をスムーズにする機能的な部品を組み合わせました。共通の「せむ」という音が、海外のティータイムの風景から、どっしりとした住宅の造り、そして精密な道具の世界までを意外な形でつないでいます。音の響きを意識することで、語彙の引き出しをさらに広げることができたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)