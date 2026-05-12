日本テレビ系『Golden SixTONES』公式Xで、5月10日の放送に登場したSnow Manの目黒蓮や高橋文哉が、SixTONESのメンバーとスーツ姿で『そいやそいやゲームNEO』に挑戦するシーンのカットが公開された。

【写真＆動画】スーツの目黒蓮＆SixTONESが立ち並ぶ不意打ちショットなど

■祈るようにゲームを見つめる目黒と高橋

今回の番組ゲストは、主演の目黒を筆頭に、高橋、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、小手伸也といった『SAKAMOTO DAYS』の豪華キャスト陣。

公開された写真では、ロングヘアに黒いストライプのスーツをまとった目黒を筆頭に、全員がカラースーツ姿。太鼓を前にバチを持つ田中樹、両手を祈るように組んでいる高橋、にっこりほほ笑みながら手を組む目黒、目を見開き注目するジェシー、そして番組で進行を務めているオリエンタルラジオの藤森慎吾はコブシを突き出し大きく口を開けている。

スーツ姿で軽く脚を広げているポーズも相まって脚の長さが際立っている目黒に、コメント欄には「めめ大きい！」「めめの脚が長すぎる」といった声が続々と到着。さらに「めめもジェシーも背が高い！」「スタイル抜群しかいない」「スーツ姿がかっこよすぎる」などといったファンの声も届いている。

番組公式Xでは「SNS限定公開」と題して動画も公開。

「ちょっとめめが…思うことが」と田中に促された目黒が真剣な表情で「こっちのほうがほうがそいや！っぽくね？」とコブシを突き出し、番組で挑戦した『そいやそいやゲームNEO』のやり方について熱弁。それに対して京本大我が「だよね！」「気持ちのゲームだ！」と強く頷くシーンなどが収めらている。

■目黒や高橋がゲスト参加した『Golden SixTONES』のワンシーン

■目黒が『そいやそいやゲームNEO』について熱弁するSNS限定動画