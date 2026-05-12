吉田美月喜、『non-no』専属モデルに決定「何かの間違いじゃないか…」 モデルとしてのキャリアをスタート
俳優の吉田美月喜が、『non-no』専属モデルに決定したことが12日、発表された。専属モデルとして初登場する20日発売の『non-no』7・8月合併号から先行カットが公開された。
【写真】南沙良・出口夏希・吉田美月喜でプリクラを撮るオフショット
吉田は、東京都出身の23歳。事務所のスカウトを経て2018年にデビューした。劇場アニメ『ルックバック』（24年）にて京本役でW主演を務め、注目を集める。映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』や『GEMNIBUS vol.2』『顔のない街」などの話題作に出演し、現在は舞台 彩の国シェイクスピア・シリーズ2nd Vol.3『リア王』が上演中。俳優として話題作に出演する吉田が、新たにモデルとしてのキャリアをスタートする。
吉田は「『non-no』はずっと憧れていた雑誌ですので、専属モデルとして関わらせていただけることを本当にうれしく思います！」と喜びのコメントを寄せた。
【コメント全文】
■吉田美月喜
この度、ノンノ専属モデルとなりました吉田美月喜です。『non-no』はずっと憧れていた雑誌ですので、専属モデルとして関わらせていただけることを本当にうれしく思います！決定のご連絡をいただいたときは、とても驚いて「何かの間違いじゃないか…」と思いましたが、初撮影を終えてようやく実感が湧いています。
華やかで優しい『non-no』の世界に私が入ることで、クール系の印象を持つ人でも、顔やタイプにとらわれず、いろいろなお洋服やメイクが楽しめることをお伝えしたいです。そして、オシャレに迷っている誰かに勇気を与えられる存在になりたいなと思います。
これからはモデルとしても、見てくださる皆さんに新しい発見やワクワクを届けられるよう、私らしく頑張っていきます！
■中川友紀氏（『non-no』編集長）
non-no創刊55周年の記念の年に、吉田美月喜さんを新たにノンノモデルとしてお迎えできることをとてもうれしく思っています。
選考の決め手は美月喜さんの凛とした透明感。俳優としての素晴らしいキャリアに加えて、モデルとしてまた新たな魅力を発揮し、ノンノに新しい風を吹き込んでくれると確信しています。一見、クールな印象の美月喜さんですが、面接では明るく親しみやすいキャラクターに、編集部一同ファンになってしまいました。そのギャップも素敵です。ぜひnon-noモデルとして、これから一緒にnon-noを盛り上げていただきたいと思っています。
【写真】南沙良・出口夏希・吉田美月喜でプリクラを撮るオフショット
吉田は、東京都出身の23歳。事務所のスカウトを経て2018年にデビューした。劇場アニメ『ルックバック』（24年）にて京本役でW主演を務め、注目を集める。映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』や『GEMNIBUS vol.2』『顔のない街」などの話題作に出演し、現在は舞台 彩の国シェイクスピア・シリーズ2nd Vol.3『リア王』が上演中。俳優として話題作に出演する吉田が、新たにモデルとしてのキャリアをスタートする。
【コメント全文】
■吉田美月喜
この度、ノンノ専属モデルとなりました吉田美月喜です。『non-no』はずっと憧れていた雑誌ですので、専属モデルとして関わらせていただけることを本当にうれしく思います！決定のご連絡をいただいたときは、とても驚いて「何かの間違いじゃないか…」と思いましたが、初撮影を終えてようやく実感が湧いています。
華やかで優しい『non-no』の世界に私が入ることで、クール系の印象を持つ人でも、顔やタイプにとらわれず、いろいろなお洋服やメイクが楽しめることをお伝えしたいです。そして、オシャレに迷っている誰かに勇気を与えられる存在になりたいなと思います。
これからはモデルとしても、見てくださる皆さんに新しい発見やワクワクを届けられるよう、私らしく頑張っていきます！
■中川友紀氏（『non-no』編集長）
non-no創刊55周年の記念の年に、吉田美月喜さんを新たにノンノモデルとしてお迎えできることをとてもうれしく思っています。
選考の決め手は美月喜さんの凛とした透明感。俳優としての素晴らしいキャリアに加えて、モデルとしてまた新たな魅力を発揮し、ノンノに新しい風を吹き込んでくれると確信しています。一見、クールな印象の美月喜さんですが、面接では明るく親しみやすいキャラクターに、編集部一同ファンになってしまいました。そのギャップも素敵です。ぜひnon-noモデルとして、これから一緒にnon-noを盛り上げていただきたいと思っています。