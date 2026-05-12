カズオ・イシグロ『クララとお日さま』がジェナ・オルテガ主演で映画化。ロボットの人工親友×病弱な女の子が心を交わす近未来SF【書評】

カズオ・イシグロ『クララとお日さま』がジェナ・オルテガ主演で映画化。ロボットの人工親友×病弱な女の子が心を交わす近未来SF【書評】