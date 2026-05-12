猫が隠れているときにしてはいけないNG行為3つ

猫が隠れているのは、安全な場所を求めている証拠。そこに強引に関わろうとすると、猫は安全な隠れ場所を失ってしまいます。

次にあげる3つの行為は、猫のパーソナルスペースを侵害して、信頼を損なう可能性のあるNG行動です。注意して！

1.無理やり引きずり出す

猫が隠れている場所に無理やり手を入れて引っ張ったり、家具を動かしてまで捕まえようとしたりするのは、猫を肉体的にも精神的にも追い詰めてしまう行動です。

何か理由があって隠れている猫から見たら、外敵に襲われるような気持ちになり、威嚇して攻撃してくる恐れがあります。

狭い場所に腕だけ入れて猫を捕まえて引きずり出そうとすると、猫の関節を傷めてしまう事故も起きやすくなります。飼い主自身も肩をひねったりしやすいのでどちらにも危険です。

2.ジッと見つめ声をかけ続ける

出てこない猫が心配のあまり、隠れている場所を何度も覗き込んで、猫を見つめたまま名前を呼び続けたりするのも控えましょう。

猫の世界では、ジッと見つめることは敵意のあるサインで、たとえ飼い主であっても強いストレスを感じます。また、しつこく何度も呼びかけるのも、猫にとって「嫌な予感の前兆」のようなプレッシャーになることもあります。

呼び続けていることで、自分自身が疲れてくると、声が大きくなったり叱るような口調にもなったりするので注意しましょう。

3.近くで大きな音を立てる

隠れている場所の至近距離で掃除機をかけたり、バタバタと走り回ったりするのは避けましょう。警戒しているときの猫は、聴覚が研ぎ澄まされており、大きな音はよけいに恐怖を増幅させて、「ここは危ない！安全ではない！」とさらに奥へ逃げ込んでしまいます。

もちろん、猫を引っ張り出すために、反対側から大きな音を立てるのもいけません。無理に追い立てることで信頼を失ってしまっては、関係の修復が難しくなることもあります。

猫が隠れてしまう理由と正しい接し方

そもそも、なぜ猫は姿が見えないところに隠れてしまうのでしょうか。その理由には「恐怖や不安を感じている」「体調不良」「ひとりの時間を持ちたい」などがあります。

猫が隠れてしまう理由

人慣れしていない猫は、自分がいる場所をまだ縄張りとして認識できていないため、不安になって、すぐに隠れてしまいます。

一方、家や飼い主に十分慣れている猫なら、ただ単に一時的な恐怖が原因であることがほとんどです。突然の大きな音や地震、もしかしたら、動物病院へ行くためのキャリーバッグを見て逃げ出したのかもしれません。

また、猫は体調が悪いときに、隠れられる場所を見つけると奥へ入り込むことがあります。本能的に弱っている姿を隠そうとするため、これには注意が必要です。

猫が健康なら放置でOK

基本的には、猫が隠れている間は「放っておく」で問題ありません。たまに様子を見つつも、普段通りの生活を送っているうちに、猫は隠れている場所からソロソロと出てくるでしょう。

ただし、丸一日以上、籠城して出てこなかったり、食事や排泄をしていなかったりする場合には、NG行為よりも猫の確保を優先しなくてはいけません。もともと健康に問題があって診察が必要なときも同様です。

猫が隠れている部屋から出ないようドアを閉め、家具を動かすなどして捕まえましょう。バスタオルなどで包んでから抱きあげ、逸走防止のため、まず洗濯ネットに入れ、それからキャリーに入れてください。怪我防止のために、くれぐれも四肢だけをつかまないようにしてください。

まとめ

猫が見えないように隠れるのは、自分自身を守って、落ち着かせるための、いわばセルフケアのような時間でもあります。そこで心配した飼い主が無理やり構ってしまうと、せっかくの安心できる場所を奪うことになりかねません。

場合によっては、無理に引っ張り出さなくてはいけないこともありますが、基本的には「隠れている間はそっとしておく」というルールを守ることで、猫は飼い主を含むその生活環境を信頼できるようになります。

愛猫が何事もなかったように姿を見せた時には、いつも通りにおだやかに接してあげるようにしましょう。

(獣医師監修：加藤桂子)