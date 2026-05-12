歌手で女優の知念里奈が12日、自身のインスタグラムを更新。自身が出演した舞台を祖母が訪れたことを報告した。



【写真】感謝の熱いハグ 沖縄から訪れた95歳の祖母との愛があふれる

知念は「観劇に来てくれた95歳になるおばあちゃん。 『生きてるうちはまた観にくるさー』 と言い残して無事に帰沖しました。 ありがとう♡ また観てもらえるように頑張ります。」と記し、高齢にもかかわらず、はるばる沖縄から来た祖母を強く抱きしめるショットをアップした。



3月下旬から9日まで都内で行われていたミュージカル「メリーポピンズ」に出演していた知念。21日からは大阪に舞台を移して上演される。2枚目には祖母の手を引く父の姿も公開。胸を熱くさせる後ろ姿に、「祖母に寄り添う父を見ながら一緒に沖縄に帰りたくなったわたしです」と心境も明かした。



ファンからは「素敵な写真だねー」「お父様の足の長いこと」「なんか、、、、、泣けるっ」「優しい気持ちになりました」「実現したおばあさまのお気持ちと家族の皆様のフォローと感動します」「この後ろ姿は帰りたくなってしまいますね」「少しでもパワーが届きますように」といった声が届いていた。



知念は1981年生まれ、沖縄県出身。沖縄アクターズスクール出身で96年に歌手デビュー。97年にはレコード大賞の最優秀新人賞を受賞している。2005年にモデル・中村健太郎と結婚し、06年に第1子男児が誕生も07年に離婚。16年に歌手で俳優の井上芳雄と再婚。前夫との間の長男と2人との間に誕生した次男がいる。



（よろず～ニュース編集部）