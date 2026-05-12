待ってました！ 伝説のイベントがついに開幕

ホイールメーカーのRAYS（レイズ）は2026年5月3日、名古屋市のポートメッセなごやで開催されたアメリカ発祥のカスタムカーイベント「WEKFEST（ウェクフェスト）JAPAN 2026」に出展しました。

WEKFESTは2008年にサンフランシスコで生まれ、アメリカ各地を巡回する人気イベントに成長。2014年からは日本でもWEKFEST JAPANとして開催され、カスタムシーンの最前線を体感できるコミュニティーとして存在感を高めています。

【画像】30周年記念ホイールも！ RAYSブースの模様を画像で見る！（21枚）

WEKFEST JAPANは毎年、ポートメッセなごやで開催され、今年も500台以上のカスタムカーが集結。趣向を凝らした一台一台が並ぶ圧巻の光景もさることながら、興味深いのはその大半が一般ユーザーの個人所有車である点です。

主催者によると、日本国内はもとより、イギリスや韓国など各国から海を越えての参加車両があり、外国人の多さも含めて、国際色豊かな雰囲気が特徴となっています。

展示スタイルは平置きで、柵を設けていないため、来場者は至近距離から車両を細部まで鑑賞できます。オーナーとの交流も生まれやすく、会話を通じてカスタムの背景や思想に触れられる点も、このイベントならではの魅力でしょう。

誕生30周年！ 名作ホイールの限定モデルに視線くぎ付け

「今や本場のアメリカよりも日本のほうが見応えがある」という声も上がるほどの盛り上がりを見せる中、RAYSは初出展しました。展示内容は、BMWの高性能モデル「M4カブリオレ」をベースにしたカスタムカーおよび新作ホイールです。

WEKFEST JAPAN 2026に出展したRAYSのブース。BMW・M4カブリオレや自社のホイールなどが展示された

RAYSのホイールは、モータースポーツで培った技術と経験を背景に、軽さと強さを高次元で両立。その品質とデザイン性は海外のカスタムシーンでも評価を高めています。

展示されていたのは軽量鍛造ホイール「TE37」の30周年記念モデルや、メッシュホイールの「21A」に追加された19インチサイズなど。多くの来場者が足を止め見入る姿が見られました。

また当日は、RAYSのホイールを装着した展示車両を対象に、「ターンパイク」というアメリカのカーメディアが選定を行うコンテストが行われました。受賞者にはRAYSの各種グッズが贈られ、会場の盛り上がりに花を添えました。

今回の出展を通じて、RAYSは自社製品の魅力を発信するだけでなく、グローバルに広がるカスタムカルチャーとの結びつきを改めて印象づけました。ファンとの距離を縮める場としての意義も大きく、ブランドの存在感をさらに高める機会となったようです。