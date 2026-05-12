倖田來未（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/12】歌手の倖田來未が5月11日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】43歳レジェンド歌手「大きくなってる」13歳息子との肩組み2ショット

◆倖田來未、息子とのプラベショット披露


倖田は「気圧で昨日は頭痛でやられてましたが、、お花もらってハッピーマザーデイなりましたん！」（※原文ママ）とつづり、写真を投稿。ピンク色や赤と白のフリルのカーネーションと、オレンジ色のバラの花束を持った自身のソロショットや、倖田よりも少し背の高い息子との後ろ姿での2ショットを公開した。

◆倖田來未の投稿に反響


この投稿には「息子さん背が高い」「絵になる親子」「こんなに大きくなってるとは」「カッコいいママ」「花束嬉しいですよね」「仲良し親子にほっこり」などとコメントが集まっている。

倖田は2011年12月13日、KENJI03との結婚を発表。2012年7月16日に第1子となる男児を出産した。（modelpress編集部）

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