久しぶりに会った友人から「少額でいいから始めてみない？」と投資を勧められました。大きな金額ではないぶん断りにくいのですが、こういう誘いでも慎重になったほうがよいのでしょうか？

友人からの少額投資の誘いでも慎重に考えたほうがよい

友人からの誘いであっても、投資話は慎重に考えたほうがよいです。理由は、友人が信頼できる人であっても、その投資自体が安全とは限らないためです。

投資には、基本的に「必ず増える」というものはありません。株式、投資信託、暗号資産、不動産関連の商品など、種類はさまざまですが、価格が下がれば損をする可能性があります。これは、投資する金額が少なくても同じです。

たとえば、1万円だけ投資した場合でも、そのお金が減ることはあります。また、最初は少額でも、あとから「もっと入れたほうが利益が出る」「今だけ追加できる」などと言われ、金額が大きくなるケースも考えられます。

特に注意したいのは、「友人だから大丈夫」と思ってしまうことです。親しい人からの話は信用しやすく、冷静な判断がしにくくなります。しかし、お金を出すのは自分です。友人関係とは分けて、投資内容を確認することが大切です。



「少額だから安心」とは限らない理由

少額投資そのものが悪いわけではありません。証券会社を通じて、投資信託などを少額から始める方法もあります。少ない金額で投資を学ぶことは、資産形成を考えるきっかけになる場合もあります。

ただし、「少額だから安心」と考えるのは危険です。大切なのは金額の大小ではなく、投資先や勧誘の内容が信頼できるかどうかです。

特に「絶対に損しない」「毎月必ず利益が出る」「人を紹介すれば報酬がもらえる」といった説明がある場合は注意が必要です。投資である以上、損をする可能性はあります。そのリスクを説明せず、利益だけを強調する話は、慎重に見たほうがよいでしょう。

また、友人から「この人に話を聞いてみて」と別の人物を紹介される場合もあります。その場で契約を急がされたり、現金を手渡しするよう求められたりしたときは、いったん離れることが重要です。

投資を行う際は、相手の業者が金融商品取引業者として登録されているか確認することも大切です。登録がない業者との取り引きでは、トラブルになったときに解決が難しくなるおそれがあります。聞いたことのない会社名やサービス名であれば、すぐにお金を出さず、公的機関の情報や相談窓口を利用して確認しましょう。



投資話を受ける前に確認したいポイント

友人から投資を勧められたら、すぐに返事をしないことが大切です。その場で判断せず、「家で確認してから考える」と伝えましょう。投資は急いで決めるものではありません。

まず確認したいのは、何に投資するのかです。株式なのか、投資信託なのか、暗号資産なのか、事業への出資なのかによってリスクは変わります。説明を聞いても内容がよく分からない場合は、無理に始めないほうが安全です。分からないままお金を出すと、損をしたときに理由も分からず、対処もしにくくなります。

次に、誰にお金を払うのかを確認しましょう。証券会社の口座で購入するのか、会社名義の口座に振り込むのか、個人に現金を渡すのかで安全性は大きく異なります。個人名義の口座への振込や、現金手渡しを求められる場合は注意が必要です。

さらに、利益だけでなく損失について説明があるかも確認しましょう。信頼できる投資の説明では、期待できる利益だけでなく、元本割れの可能性や手数料も説明されます。元本割れとは、投資した金額より戻ってくる金額が少なくなることです。

断るときは、細かい理由を言いすぎる必要はありません。「今は投資に使うお金を決めていない」「自分で調べて理解できるものだけにしている」「家計の方針で新しい投資はしない」と伝えれば十分です。友人を否定するのではなく、自分のルールとして伝えると角が立ちにくくなります。

もし不安を感じた場合は、消費生活センターや金融庁の相談窓口などに相談する方法もあります。自分だけで判断しようとすると、友人への遠慮が入ってしまうことがあります。第三者に相談することで、冷静に判断しやすくなります。



まとめ

友人からの少額投資の誘いでも、慎重になることは大切です。少額であっても損をする可能性はありますし、最初は小さな金額でも、あとから大きな出資を求められることもあります。

大切なのは、友人を疑うことではありません。自分のお金を守るために、内容を確認し、理解できないものにはお金を出さないことです。投資をするなら、仕組み、リスク、手数料、相手の登録状況を確認し、納得してから始めましょう。

断りにくいと感じる場合でも、「今はやらない」と伝えることは失礼ではありません。むしろ、あいまいに返事をしてしまうと、友人関係にもお金にも悪い影響が出る可能性があります。自分のペースで判断することが、後悔しないための一番の対策です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー