可愛いけど大丈夫…？と思いきや優秀！意外な使い方もできる100均キッチングッズ

ダイソーで見つけたシリコーンゴム製の鍋敷き。あの大人気キャラクターがモチーフの可愛いデザインで、使うたびに気分が上がります！スリムだから大丈夫…？と思いきや、熱からテーブルをしっかり守ってくれて安心な作り。フックに掛けて保管でき、いつでもサッと使えます。鍋敷きとしてだけでなく、意外な使い方も…！？

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商品情報

商品名：鍋敷き（ミッキーマウス）DC10

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480983004

ダイソーでミッキーデザインの可愛い鍋敷きを発見♡

ディズニーコラボのキッチングッズも充実しているダイソー。またしても気になる商品を発見しました！

今回ご紹介するのは『鍋敷き（ミッキーマウス）DC10』という商品。ミッキーマウスデザインの、シリコーンゴム製鍋敷きです。

価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。

ミッキーのシルエット、手、パンツなど、特徴的なモチーフがラインで表現されているのがポイント。シンプルながら遊び心があり、キッチンに置いておくだけで気分が上がります！

シリコーンゴム製なので、汚れてもサッと洗えて常に清潔に保てるのも嬉しいです。

熱から守れるかな…？と少し心配になるほどの薄さですが、耐熱温度は230℃とタフ。しっかりとテーブルを熱からガードしてくれます。

素材特有のグリップ力で、置いた鍋が滑りにくく安定感は抜群です。

瓶の蓋などを開けるためのオープナーとしても◎

滑りにくい特性を活かして、固くて開かない瓶の蓋を開けるオープナーとしても代用できました。表面の凹凸によって少し掴むのにコツがいりますが、素手よりも断然軽い力で開けられます。

端にフック穴が付いているので、使い終わったらキッチンに吊るしてスッキリ収納できます。

落ち着いたグレーカラーで空間に馴染みやすく、見た目も可愛いので、目につく場所に吊るしても違和感がありません◎

今回は、ダイソーの『鍋敷き（ミッキーマウス）DC10』をご紹介しました。

扱いやすく、安心して使える可愛い鍋敷きをお探しの方におすすめ！ダイソーで見かけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。