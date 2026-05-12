「ミルクだけに甘いよ！」M！LKリーダー・吉田仁人が初登場で大失態!? 今夜の『さんま御殿』
今夜20時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は「左利き有名人大集合」。吉田仁人（M！LK）、黒田みゆ、郷ひろみ、新川優愛、鈴木大介、百田夏菜子、野口みずきら左利き有名人たちが、右利き社会の生きづらさ＆得したエピソードを語る。
【写真】『踊る！さんま御殿!!』に出演した桃田賢斗
オープニングでは、アテネ五輪女子マラソン金メダリストで、現在は解説者として活躍する野口みずきが、左利き用のクリップボードを紹介し、「なんと素晴らしいアイテムなんでしょう」と感激。史上初の麻雀＆将棋Wプロ・鈴木大介は、「ボードゲームはなんでも右利き用にできているんです」と嘆きつつ、将棋には欠かせない左利き用の扇子を紹介する。
吉田仁人（M!LK）は、トークの途中でさんまからいきなりムチャぶりされた「イイじゃん」に完璧に対応し、大喜びでガッツポーズを見せる。ところが、テンションが上がりすぎて肝心の左利きグッズ紹介を忘れてしまい、本番中にさんまから異例の指摘が。「ミルクだけに甘いよ！」とダメ出しされてしまう。
トークテーマ「『左利きって生きにくい…』と思った瞬間」では、「左利きの書道は悲惨」（武田双雲）、「インクはあるのにボールペンが書けなくなる」（黒田みゆ／日本テレビアナウンサー）、「万年筆はインクが出ない」（ももいろクローバーZ・百田夏菜子）など、“書くこと”にまつわるエピソードが続々。スプーンやバターナイフなど、“食べること”にまつわる話題では、近年増えている“両利き用”の便利グッズも紹介される。
バドミントン男子元世界王者の桃田賢斗は、「ダブルスで点を取っても、ハイタッチが合わない」という切ない現象を告白。すると、コンサート前の“円陣”で左利きのミュージシャンたちはどうしているのか気になったさんまが、吉田に質問する。吉田が答えた予想外の手の出し方に、さんまは「ウソ」とまったく信じようとしない。
百田は、ももクロファンにはおなじみの掛け声「出欠とります! Are you ready? 番号」を言い始め、隣に座るゲストたちに「1、2、3」と続きをお願い。すると、まさかの展開にスタジオ中が大爆笑に包まれる。
テーマ「左利きがちょっと得する瞬間」では、「両手で別々のメイクができる」（黒田）、「左手で消しゴムを使いながら右手で文字を書ける」（武田）など、右利き社会に適応してきた左利きならではの便利な能力が明らかになる。
桃田は、シャトルの羽の仕組みによって、右利きと左利きでは打った際の回転に違いがあることを説明。すると、さんまは「うそ！ スゴい!!」と大興奮する。さらに、さんまのある言葉に、「バドミントンの世界が変わっちゃうかもしれない」と期待を膨らませる。また、さんまから「日本代表まだいけるぞ！」と鼓舞された桃田は、憧れだった五輪への思いや、今後の現役生活への思いも吐露する。
芸能生活50年を超えるさんまと郷ひろみも、「俺も30歳のときに辞めようと思った」「辞めるということを口にしない」と、それぞれの考えを明かす。
また、武田は「左利きは鏡文字が得意」という説を実証。しかし、ほかのゲストが挑戦すると、桃田はできず、たける（東京ホテイソン）ができると判明。実は同じ左利きでもこの2人はある違いが。
そのほか、さんまが、自ら発見した「利き手じゃない手でやったほうがかわいい」という“お笑い特有の技”を発表する場面も。
『踊る！さんま御殿!!』「左利き有名人大集合」は、日本テレビ系にて5月12日20時放送。
【写真】『踊る！さんま御殿!!』に出演した桃田賢斗
オープニングでは、アテネ五輪女子マラソン金メダリストで、現在は解説者として活躍する野口みずきが、左利き用のクリップボードを紹介し、「なんと素晴らしいアイテムなんでしょう」と感激。史上初の麻雀＆将棋Wプロ・鈴木大介は、「ボードゲームはなんでも右利き用にできているんです」と嘆きつつ、将棋には欠かせない左利き用の扇子を紹介する。
トークテーマ「『左利きって生きにくい…』と思った瞬間」では、「左利きの書道は悲惨」（武田双雲）、「インクはあるのにボールペンが書けなくなる」（黒田みゆ／日本テレビアナウンサー）、「万年筆はインクが出ない」（ももいろクローバーZ・百田夏菜子）など、“書くこと”にまつわるエピソードが続々。スプーンやバターナイフなど、“食べること”にまつわる話題では、近年増えている“両利き用”の便利グッズも紹介される。
バドミントン男子元世界王者の桃田賢斗は、「ダブルスで点を取っても、ハイタッチが合わない」という切ない現象を告白。すると、コンサート前の“円陣”で左利きのミュージシャンたちはどうしているのか気になったさんまが、吉田に質問する。吉田が答えた予想外の手の出し方に、さんまは「ウソ」とまったく信じようとしない。
百田は、ももクロファンにはおなじみの掛け声「出欠とります! Are you ready? 番号」を言い始め、隣に座るゲストたちに「1、2、3」と続きをお願い。すると、まさかの展開にスタジオ中が大爆笑に包まれる。
テーマ「左利きがちょっと得する瞬間」では、「両手で別々のメイクができる」（黒田）、「左手で消しゴムを使いながら右手で文字を書ける」（武田）など、右利き社会に適応してきた左利きならではの便利な能力が明らかになる。
桃田は、シャトルの羽の仕組みによって、右利きと左利きでは打った際の回転に違いがあることを説明。すると、さんまは「うそ！ スゴい!!」と大興奮する。さらに、さんまのある言葉に、「バドミントンの世界が変わっちゃうかもしれない」と期待を膨らませる。また、さんまから「日本代表まだいけるぞ！」と鼓舞された桃田は、憧れだった五輪への思いや、今後の現役生活への思いも吐露する。
芸能生活50年を超えるさんまと郷ひろみも、「俺も30歳のときに辞めようと思った」「辞めるということを口にしない」と、それぞれの考えを明かす。
また、武田は「左利きは鏡文字が得意」という説を実証。しかし、ほかのゲストが挑戦すると、桃田はできず、たける（東京ホテイソン）ができると判明。実は同じ左利きでもこの2人はある違いが。
そのほか、さんまが、自ら発見した「利き手じゃない手でやったほうがかわいい」という“お笑い特有の技”を発表する場面も。
『踊る！さんま御殿!!』「左利き有名人大集合」は、日本テレビ系にて5月12日20時放送。