俳優・奥智哉（２１）とＥＢｉＤＡＮのグループ「原因は自分にある。」の杢代和人（２１）が、テレ東系ＢＬ（ボーイズラブ）連続ドラマ「君は夏のなか」（７月１日スタート。水曜、深夜０・３０）にＷ主演することが１１日、分かった。ＢＬ界の人気漫画家・古矢渚氏の大ヒット作を初めて映像化したもので、人気沸騰中のイケメン２人によるひと夏の恋愛模様を甘く爽やかに描く。

原作は２０２６年最新ＢＬ漫画おすすめ４６選＆ランキングに選ばれた人気作。奥＆杢代の同い年コンビが、映画好きという共通点から意気投合し恋愛に発展する男子高生を演じる。

昨年「映画ラストマン−ＦＩＲＳＴ ＬＯＶＥ−」に出演するなど、俳優としての評価が高い奥は、ちょっと不器用な高校生役を演じる。「今回は主演として立たせていただけることに、とてもご縁を感じています。千晴役のもっくん（杢代）とは３度目の共演で、しかも直前の作品で一緒だったので、不思議な巡り合わせを感じています」とコメントした。

「げんじぶ。」のメンバーとして活躍する傍ら、ＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」に出演など俳優としても注目を浴びる杢代は、学年一のイケメン役。「原作を読ませていただいた時に、２人が過ごしたあの夏の日の尊さやまぶしさに心を動かされました」と感激したという。「古矢先生が描かれた作品の持つ空気感、そして相手を思う気持ちの繊細さを大切にしながら、撮影に臨んでいます」と力を込めた。

奥と杢代は、１０月期日本テレビ系ドラマ「俺たちの箱根駅伝」でランナー役として共演。息の合った掛け合いにも注目される。同局の千葉貴也プロデューサーは「モニター越しに映る奥さんと杢代さんは息をのむほど魅力的です」と絶賛した。

同局のＢＬドラマ「４０までにしたい１０のこと」や「２５時、赤坂でＳｅａｓｏｎ２」など話題作を生み出してきた制作陣は、今作でも健在。奥は「夏の淡い世界の中で一生懸命に生きる２人の姿が、切なくもいとおしくて。少しずつつながっていく関係を大事に作っていけたらと思っています」と気合十分。実力派軍団で、清涼感あふれる青春恋愛劇を作り上げる。