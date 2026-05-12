岡田准一、氷を入れた水風呂に救われる 夏の楽しみは梅シロップ作り
俳優の岡田准一が、きょう12日から放映のマクドナルドの新テレビCM「アイスのコーヒーのみにいこ！」篇に出演している。これに伴いインタビューが公開された。
【動画】岡田准一、コーヒーめがけて“キレキレ”な陽気ダンス
マクドナルドのコーヒーアンバサダーである岡田が、昨年に続き「プレミアムローストアイスコーヒー」のCMに出演。昨年は「ツッパリHigh School Rock'n Roll」をアレンジした曲に合わせてダンスを披露し話題をさらったが、新CMでは、うだるような暑さの中、『TOKIO』の替え歌の「♪のみにいこー」というフレーズに合わせてキレのあるダンスを見せる。横にスライドステップして同店に入る姿に注目だ。
岡田は、1回目のリハーサルから完璧なダンスを披露。周囲は「すごい！」と大きく盛り上がったが、岡田は「横スライドは久しぶりだから、足が引っかからないか心配でした（笑）」と照れくさそうな笑顔を見せた。上手に踊るコツを尋ねられると「14歳から踊ってますからね、身体に沁み込んでますよ。踊りはパッション（笑）！」とジョークをまじえながら話す場面も。屋外でのダンスシーンがラスト1カットになると、岡田はさらに気合いを入れ、これまで以上に情熱的な踊りで夏の暑さを表現した。
アイスコーヒーを飲むシーンでは岡田は、「キンキンに冷えたアイスコーヒーをググッと飲んで“生き返る”ような表情を！」とオーダーを受け、生命がみなぎるようなパワー感たっぷりのリアクションで要望に応えたが、監督から「もう少し抑え気味でお願いします」と声をかけられると、「ちょっとゴキゲンすぎたかな？」と思わず苦笑い。「全力で爽やかにします（笑）」と周囲の笑いを誘いながら臨んだ次のテイクでは、ストーリーにフィットする絶妙な笑顔を披露し、監督も「素晴らしい！」と大絶賛した。
■岡田准一インタビュー
――「プレミアムローストアイスコーヒー」の新CMに出演した感想をお聞かせください。
昨年に引き続き、呼んでいただけてうれしいです！マックのコーヒー、おいしいこと知っていますか？めちゃくちゃおいしいですよ。本当にうれしいです。
――新CMではダンスも披露されましたが、踊るシーンの撮影は大変でしたか？
久しぶりにあの“横スライドステップ”を出しちゃったんで、ちょっと（足が）引っかからないかなって心配だったんですけど、まだいけました。まだ横スライドのステップ踏めました（笑）
――あのダンスを真似して踊りたい方に向けてコツを教えていただけますか？
本当暑い夏にやってほしいですね。「暑いな、行こうぜ！」って気持ちで。踊りはやっぱり“衝動”なので、形とかではないんですよ。だからもう気にしないでください。形とかうまくやろうなんて思わないで。「暑いな」、これが正解だと思います。ぜひやってもらいたいですね。踊りはパッション（笑）
――岡田さんは近年の暑すぎる夏をどのように乗り切っていますか？何か秘訣があれば教えてください。
乗り切っているというか…耐え切っただけみたいな感じですけど。ただただ耐えるっていう感じになっちゃってるくらい暑いですよね。ボクはアイスコーヒーも好きなんですけど、実は夏のホットコーヒーも好きで、マックで買ってくるとだいたいホットで頼んじゃったりします。ちょびちょび飲みたくって。そういうことで乗り切ったりとかしますね。
――最近、岡田さんが「生き返った」、「これに救われた」ということがありましたら教えてください。
暑い現場で、着物とか甲冑とか着て撮影をすることもあるので、最近は熱中症対策で簡易的な水風呂に氷を入れて「危ないと感じたら入ってください」みたいなこともあるんですよね。ずっと動いていて、熱が下がらなくなってきた時に、汗をかかなくなってきたりすると入って、これで何回も救われているんです。
――暑い夏だからこそ行えるような楽しみ方を教えてください。
おうちでかき氷。これやっぱぜいたくですね。水を入れて固めてガリガリガリって、かき氷を食べる。シロップはいろいろ試したりする。夏の楽しみですかね。梅とか、自分でシロップを作ったりとかそういうのは好きです。梅を収穫して梅シロップ作ったり。実はひそかにやっていて食べたりしていますね。ただ、やっぱりいちばんは…マックで涼んだ方がいいですね（笑）
――新CMをご覧になる視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。
暑すぎる夏、皆さんどうしていますか？パラダイス！マックのアイスコーヒー！マックの店内はパラダイスです！全国のマクドナルドのお店で『プレミアムローストアイスコーヒー』、ぜひお楽しみください。
【動画】岡田准一、コーヒーめがけて“キレキレ”な陽気ダンス
マクドナルドのコーヒーアンバサダーである岡田が、昨年に続き「プレミアムローストアイスコーヒー」のCMに出演。昨年は「ツッパリHigh School Rock'n Roll」をアレンジした曲に合わせてダンスを披露し話題をさらったが、新CMでは、うだるような暑さの中、『TOKIO』の替え歌の「♪のみにいこー」というフレーズに合わせてキレのあるダンスを見せる。横にスライドステップして同店に入る姿に注目だ。
アイスコーヒーを飲むシーンでは岡田は、「キンキンに冷えたアイスコーヒーをググッと飲んで“生き返る”ような表情を！」とオーダーを受け、生命がみなぎるようなパワー感たっぷりのリアクションで要望に応えたが、監督から「もう少し抑え気味でお願いします」と声をかけられると、「ちょっとゴキゲンすぎたかな？」と思わず苦笑い。「全力で爽やかにします（笑）」と周囲の笑いを誘いながら臨んだ次のテイクでは、ストーリーにフィットする絶妙な笑顔を披露し、監督も「素晴らしい！」と大絶賛した。
■岡田准一インタビュー
――「プレミアムローストアイスコーヒー」の新CMに出演した感想をお聞かせください。
昨年に引き続き、呼んでいただけてうれしいです！マックのコーヒー、おいしいこと知っていますか？めちゃくちゃおいしいですよ。本当にうれしいです。
――新CMではダンスも披露されましたが、踊るシーンの撮影は大変でしたか？
久しぶりにあの“横スライドステップ”を出しちゃったんで、ちょっと（足が）引っかからないかなって心配だったんですけど、まだいけました。まだ横スライドのステップ踏めました（笑）
――あのダンスを真似して踊りたい方に向けてコツを教えていただけますか？
本当暑い夏にやってほしいですね。「暑いな、行こうぜ！」って気持ちで。踊りはやっぱり“衝動”なので、形とかではないんですよ。だからもう気にしないでください。形とかうまくやろうなんて思わないで。「暑いな」、これが正解だと思います。ぜひやってもらいたいですね。踊りはパッション（笑）
――岡田さんは近年の暑すぎる夏をどのように乗り切っていますか？何か秘訣があれば教えてください。
乗り切っているというか…耐え切っただけみたいな感じですけど。ただただ耐えるっていう感じになっちゃってるくらい暑いですよね。ボクはアイスコーヒーも好きなんですけど、実は夏のホットコーヒーも好きで、マックで買ってくるとだいたいホットで頼んじゃったりします。ちょびちょび飲みたくって。そういうことで乗り切ったりとかしますね。
――最近、岡田さんが「生き返った」、「これに救われた」ということがありましたら教えてください。
暑い現場で、着物とか甲冑とか着て撮影をすることもあるので、最近は熱中症対策で簡易的な水風呂に氷を入れて「危ないと感じたら入ってください」みたいなこともあるんですよね。ずっと動いていて、熱が下がらなくなってきた時に、汗をかかなくなってきたりすると入って、これで何回も救われているんです。
――暑い夏だからこそ行えるような楽しみ方を教えてください。
おうちでかき氷。これやっぱぜいたくですね。水を入れて固めてガリガリガリって、かき氷を食べる。シロップはいろいろ試したりする。夏の楽しみですかね。梅とか、自分でシロップを作ったりとかそういうのは好きです。梅を収穫して梅シロップ作ったり。実はひそかにやっていて食べたりしていますね。ただ、やっぱりいちばんは…マックで涼んだ方がいいですね（笑）
――新CMをご覧になる視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。
暑すぎる夏、皆さんどうしていますか？パラダイス！マックのアイスコーヒー！マックの店内はパラダイスです！全国のマクドナルドのお店で『プレミアムローストアイスコーヒー』、ぜひお楽しみください。