何気なく口にしている“サプライズ”、それって…「人生がガラッと変わる」W杯メンバー発表直前、日本代表レジェンドの発言が深い
北中米W杯を中継するDAZNが５月11日、「FIFAワールドカップ2026 DAZNキックオフカンファレンス」を東京都内で開催。DAZNドリームリーダーを務める内田篤人氏が、アンバサダーの成田凌さんと桐谷美玲さんらと共に、トークやチャレンジ企画で盛り上げた。
北中米W杯のメンバー発表は、５月15日に行なわれる。サプライズ招集の有無が世間の関心事の１つとなるなか、“サプライズ”を巡り、深みのある意見を聞くことができた。
W杯２大会を経験している内田氏は、成田さんから「メンバー発表も控えて、ワールドカップ直前って寝れるもんですか？」と問われた際に、次のような考えを明かしたのだ。
「いやいや、もう選手たちはドキドキはしてると思いますけど、積み上げてきたものがありますんで。皆さんは“サプライズ”って思うかもしれないけど、本人たちは“サプライズ”と思ってないような、心構えでいるとは思います」
38歳のレジェンドはまた、「選ぶ側の立場」も想定。こうも語った。
「監督やスタッフもすごいシビアな判断をしなければいけない状況ですので。ワールドカップに出ると人生かなりガラッと変わるものですし、ワールドカップを目指して頑張っている選手もいますので、ドキドキしますね。ワールドカップのメンバー発表は15日でしたね。僕も楽しみです。どうなるんですかね」
サッカー人生に大きく影響する、その時は間近に迫っている。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】成田凌が大ジャンプ、桐谷美玲は巨漢にタジタジ！？W杯全試合配信のDAZNイベントの様子を厳選ショットでお届け！
北中米W杯のメンバー発表は、５月15日に行なわれる。サプライズ招集の有無が世間の関心事の１つとなるなか、“サプライズ”を巡り、深みのある意見を聞くことができた。
「いやいや、もう選手たちはドキドキはしてると思いますけど、積み上げてきたものがありますんで。皆さんは“サプライズ”って思うかもしれないけど、本人たちは“サプライズ”と思ってないような、心構えでいるとは思います」
38歳のレジェンドはまた、「選ぶ側の立場」も想定。こうも語った。
「監督やスタッフもすごいシビアな判断をしなければいけない状況ですので。ワールドカップに出ると人生かなりガラッと変わるものですし、ワールドカップを目指して頑張っている選手もいますので、ドキドキしますね。ワールドカップのメンバー発表は15日でしたね。僕も楽しみです。どうなるんですかね」
サッカー人生に大きく影響する、その時は間近に迫っている。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】成田凌が大ジャンプ、桐谷美玲は巨漢にタジタジ！？W杯全試合配信のDAZNイベントの様子を厳選ショットでお届け！