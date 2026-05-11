俳優の中村倫也が、１１日放送のＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に出演。狄瓦け瓩鯡世した。

ＭＣのパンサー・向井慧は、後輩のお笑いコンビ「そいつどいつ」市川刺身から聞いた中村のエピソードを披露。刺身が中村とドラマで共演した時、現場で芸人ぽいことを要求されたという。芸人からするとキツイ状況だが、その時「中村さんがサッと入ってくるんですって。それも、ギャグっぽくなるように盛り上がって終わったんですって！」と明かした。

続けて「刺身が『なんでそんなに優しくしてくれるんですか』って聞いたら（中村は）『僕も下積み長かったんで』って」。「それ以来、刺身は家のハードディスクに、中村倫也の作品がズラリ。大ファンになったって」と語った。

中村本人もこれを覚えていた。「（刺身からすると）やるけど、そりゃ無理な話じゃないですか。そこでなんかフォローというか。終わらすための何かをやった記憶があります」と回想した。

この優しさの根底には、下積み時代があるという。「自分が無名の若手だった時に、助けてくれた先輩のひと言って覚えてる」といい「自分が上の立場になった時に、そういう立ち回りができたらいいなとは心がけている」と語った。

しかし、この話の最後には「僕、褒められたりすると、バランスを取ろうとして、アホになろうとするところがある」と謎の自己申告。向井はこれについても「皆さん、まねた方がいい」と絶賛していた。