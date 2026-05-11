「実家豪華すぎ」内田理央、家族でBBQ！ プライベートショットに「だーりおちゃん痩せた!?」の声も
俳優の内田理央さんは5月10日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。
【写真】内田理央のプライベートショット
ファンからは「美女度がすごい」「美人なくせにお茶目！」「だーりおちゃん痩せた!?」や「まさか実家の庭!?」「実家豪華すぎ」「豪邸がご実家なのね？」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】内田理央のプライベートショット
「まさか実家の庭!?」内田さんは「GWに家族でBBQしたよ」と報告し、6枚の写真を投稿。庭のような場所でバーベキューを楽しむ様子です。内田さんのリラックスした表情が印象的で、休日を満喫できたことが伝わってきます。
ファンからは「美女度がすごい」「美人なくせにお茶目！」「だーりおちゃん痩せた!?」や「まさか実家の庭!?」「実家豪華すぎ」「豪邸がご実家なのね？」といった声が寄せられました。
「家族旅行で富士山見に行ったよ〜」3月8日の投稿では「家族旅行で富士山見に行ったよ〜」と、家族旅行の様子を公開した内田さん。「子供の時に戻ったみたいに楽しかった」と、自身でも振り返っているように、無邪気に楽しむ内田さんの姿を見ることができます。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)