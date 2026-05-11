助さん、格さんそれにうっかり八兵衛・・・。



国民的人気の時代劇の登場人物ですが、「飛猿」としてお茶の間に親しまれた野村将希さんが老人福祉施設への慰問ツアーのため山口市を訪れました。



野村将希さん

「静まれ！静まれ！静まれ！静まれ！！この紋所が目に入らぬか！」



山口市のデイサービスセンターを訪れたのは時代劇・水戸黄門で飛猿を演じた俳優＝野村将希さん73歳です。





お年寄りの心と体を元気にしようと去年4月から全国の高齢者施設を訪問する活動を始め、野村さん考案の体操を一緒に楽しんでいます。野村将希さん「人生楽ありゃ、苦もあるさ」若々しさを保つ秘訣として野村さんは、毎朝、必ず鏡を見て自分に話しかけ、周りの人にも話しかけることと語りました。利用者「良すぎて手が震えました笑」「飛猿さんはね、テレビを見るんです、毎日見る」「実物もすごく男前でカッコいい」野村将希さん「水戸黄門レギュラー全員で慰問に行っていた」「自分が70歳を過ぎて何か社会貢献をやるべきじゃないか」「中には涙するおじいちゃんおばあちゃんもいるので続けていかなきゃダメだな、と」11日だけで県内の高齢者施設3か所を慰問した野村さん。12日以降も、全国の施設へ諸国漫遊する予定ということです。