ロックバンド「DEEN」のボーカル池森秀一（56）が11日、千葉県・成田市のPGM総成ゴルフクラブで「叙々苑カップ芸能人ゴルフチャンピオン決定戦 創業50周年記念大会」に参加し、優勝した。優勝トロフィー、副賞として賞金100万円、ヱビスビール1年分などが贈られた。「まさか1位を取れるとは…。うれしいです」と喜びを口にした。

大会は2000年から2019年まで開催された伝統の大会。過去には小林旭（87）、ビートたけし（79）らが優勝している。今年は叙々苑の創業50周年に合わせて7年ぶりの開催となった。

池森は前半38、後半41、ハンデキャップ7・2のネットスコア71・8で回り、1位とベストグロス賞（ベスグロ）の2冠を達成した。

ゴルフを始めたのは47歳と遅め。「おじさんでも上手になるスポーツだと思います」と口にした。

会場には開始当時から池森のゴルフを見てきた、お笑いコンビ「TIM」のゴルゴ松本（59）の姿もあった。「ゴルゴ先輩には本当にお世話になってきた。私が100以上叩いていた時からゴルフの面倒を見ていただいている。恐らくゴルゴ兄貴がもっとも、池森が70台のスコアを出したことを喜んでくれるのではないか」と感謝を口にした。