ACミラン、セリエA2連敗で足踏み続く…… CL出場権危ぶまれる状況にOBディ・カーニオが痛烈批判 「アイデンティティも情熱も個性もゼロ」
ACミランはセリエA第36節でアタランタと対戦し2-3で敗れた。
ミランはこの試合、ホームにアタランタを迎えたが、51分まで3失点を許すまさかの展開に。その後反撃に出ようとしたものの、なかなかネットを揺らせず。それでもミランは、88分にストラヒニャ・パブロビッチ、後半ATにはクリストファー・エンクンクがPKを決めて1点差まで詰め寄ったが、同点にまでは持っていくことはできなかった。
ミランは現在4位でCL出場圏内にはいるものの5位ローマとは勝ち点67で同じ。さらにローマは現在リーグ3連勝と勢いに乗っており、チーム状況はミランと正反対となっている。
CL出場権危ぶまれるなか、アタランタ戦の後にOBであるパオロ・ディ・カーニオ氏はミランを次のように批判した。
「アイデンティティも情熱もゼロ、個性もゼロだ。この3つがゼロでは何も生まれない。こういう状況では、多くの選手の真価がよりはっきり見えてしまう。サン・シーロの7万人の観客の前でプレイするにはそれでは不十分だ」（伊『calciomercato.com』より）
CL出場権の有無は夏の補強戦略にも大きな影響を与えるため、ミランとしては2シーズン連続で逃すことだけは避けなければならない。
残り2試合はアウェイでのジェノア、ホームでのカリアリとなっているが、ミランは足踏み状態から抜け出し、CL出場権を獲得することができるか。