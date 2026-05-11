TOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送中のTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』の第5話「幼なじみは朝に来る」の先行カットとあらすじが公開された。

参考：『愛してるゲームを終わらせたい』ノンクレジットOP＆ED公開 Blu-ray BOXは9月発売

本作は、小学館『サンデーうぇぶり』にて連載中の堂本裕貴による同名コミックをアニメ化したラブコメディ。

同じ高校に進学した浅葱優希也と桜みくは、“両片想い”の幼なじみ。近すぎて遠すぎる優希也とみく。2人をつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。交互に「愛してる」といって照れたほうが負け。両片想いを卒業するための、ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる。

喫茶店で、ささやかなゲームが始まる。優希也とみくが1本のスプーンでパフェを食べさせ合うことになり、駆け引きはいつも以上にヒートアップしていき……。さらに、ある日はみくが早朝から優希也の家を訪れ、突き指をしたから優希也に髪を結んでほしいとお願いする。不意打ちを狙ったはずだが、勝負は思わぬ方向へ。

公開された先行カットでは、パフェを食べさせ合い照れ合う優希也とみくの表情などが切り取られている。

あわせて、9月2日発売のTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』Blu-ray BOXの原作・堂本裕貴描き下ろしアウターケースイラストが公開された。（文＝リアルサウンド編集部）