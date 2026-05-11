アイリスオーヤマは、室温変化に応じて自動で運転を制御する「室温連動モード」を新たに搭載したサーキュレーター「WOOZOO 360 i」（ウーズー サンロクマル アイ）を、2026年5月8日に発売しました。カラーはホワイトとグレーの2色。価格はオープンプライスで、公式通販サイトでの販売価格は1万800円（税込）。

「WOOZOO 360 i」

記事のポイント エアコンの冷暖房効率をアップするサーキュレーターは、かしこく使えば省エネにも。本製品は室温を検知して自動で最適な首振りを行うので、スイッチを入れるだけであとはおまかせしてOK。工具なしで分解できるので、お手入れが簡単なのもうれしい。

本製品は、空気の攪拌を最大化するため新たに「室温連動モード」を搭載。エアコンの風が当たる位置に設置するだけで、内蔵の温度センサーが室温の変化を検知し、電源のON/OFFに加え、冷房時には水平方向に、暖房時には斜め上向きに固定した状態でと、冷暖房時それぞれに最適な首ふり動作を自動で行います。

夏場の場合、空間下部に溜まりやすい冷気を水平方向の気流で循環させることで、部屋全体の温度のムラを少なくできます。そのため、エアコンの設定温度を2℃高めに設定しても体感温度を下げられ、より効率的に快適な空間を実現できます。

DCモーターの採用により、風量8段階中4段階まで35dB未満の静音性と、最大22畳に対応するパワフルな送風性能を両立し、快適性と省エネ性を兼ね備えています。

また、同社の特許技術であるボール型の形状としては初めて、左右360°（4段階）、上下90°（6段階）の全方位首振りを実現し、送風エリアは最大24パターンから選択できます。

リモコンで操作すれば無段階で角度を変えられ、使用シーンや空間に合わせた細やかな送風調整が可能です。

さらに、USBType-C給電に対応しており、モバイルバッテリーを用いてあらゆる場所で使用できるうえ、USB Power Delivery対応のアダプターやモバイルバッテリーを使用した場合には最大出力での運転が可能です。

片手で持ち運べるハンドル付きのため、使いたい場所へ手軽に移動できます。

本体には液晶パネルを搭載し、運転モードや首ふり角度を一目で確認できます。また、清掃時は工具無しで本体背面まで全て分解できるため、外したパーツを丸洗いして清潔に使い続けられます。加えて、本体背面にはリモコン収納ポケットがあり紛失を防げます。

アイリスオーヤマ 「WOOZOO 360 i」 発売日：2026年5月8日 実売価格：1万800円（税込）

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