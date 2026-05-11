（新静岡セノバ前から中継 岩本 美蘭 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（岩本 美蘭 アナウンサー）

ここからは「しずおか献立予報」をお伝えしていきます。このコーナーは、スーパーで聞いたお買い得な食材をお値段とともに紹介していくコーナーです。さらに、それを使った“簡単レシピ”もお伝えします。今回教えていただけるのは「フードマーケットマム」青果担当の梶山さんです。それでは、おすすめの野菜をみていきましょう。そすすめの野菜はこちらです。「ニラ」。





（松浦 悠真 気象予報士）ニラもいろんな料理に使えますしね…。（岩本 美蘭 アナウンサー）そうなんですよ万能野菜ですよね。こちらのニラが先週に比べて2割ほど安くなっているそうで、出荷量も増えていまして、静岡県内産も多く出回るようになっているそうなんです。（松浦 悠真 気象予報士）なるほど…新鮮なニラが今、出回ってきているところですね。（岩本 美蘭 アナウンサー）気になる価格も見ていきましょう。きょう11日フードマーケットマム下川原店では84円で1袋販売されていました。その他のスーパーでも100円前後で手に入るということで、とてもお手頃価格ですよね。（松浦 悠真 気象予報士）そうですね。（岩本 美蘭 アナウンサー）高い栄養価でスタミナ野菜の代表格でもあるニラ…使った簡単レシピも見ていきましょう。こちらです。・「簡単 やみつきの味 厚揚げの万能ニラだれのせ」です。（松浦 悠真 気象予報士）おいしそうですね。（岩本 美蘭 アナウンサー）ニラたっぷり乗ってますよね。材料は厚揚げ、ニラ、玉ねぎ、水、そして調味料にはこちらを使っていきます。

それでは作り方も見ていきましょう。こちらです。まずニラ、玉ねぎは粗く刻みます。そして玉ねぎは切った後に細かく切りますね。そして水に10分ほどさらします。そして厚揚げは弱火で焼きまして、両面に焼き色がついたら食べやすい大きさに切っていきます。そして調味料…砂糖、味噌、コチュジャン、ニンニク、生姜、ごま油、ごまを混ぜて…。さらに水を加えて、ニラ、玉ねぎも加えて混ぜていきます。

そして、それをたっぷりかけると完成です。見た目も素晴らしいですよね。それではどうぞスタジオにご用意しました。



（スタジオ出演者 試食）



（岩本 美蘭 アナウンサー）

今回は厚揚げに乗せていますが、お肉だったり魚にも合うので、ぜひタンパク質と一緒にとって元気になりそうですよね。以上、「しずおか献立予報」お伝えしました。