プロ野球・巨人の坂本勇人選手が、10日の中日戦で球団最多となる1664単打を記録しました。

この日の試合に勝利し、連敗を3で止めた巨人。1点リードで迎えた8回、2アウト1塁の場面では代打として坂本勇人選手が起用されました。坂本選手は対する藤嶋健人投手に2球で追い込まれるも、ファウルでつなぎ迎えた4球目。低めのナックルカーブを泳ぎながらはじき返し、レフトへのヒットとしました。結果、続く吉川尚輝選手のタイムリーにも貢献。坂本選手のシングルヒット数は、川上哲治さんを超える球団歴代単独トップとなる通算単打1664本となりました。

野球解説者の赤星憲広さんは「この数字は坂本選手にとって通過点でしかないと思ってますし、正直まだまだ全然やれると思う」と期待のコメント。さらに「坂本選手の状態が上がっていくと、チームの競争が活発化されるので、若手とベテランの相乗効果に期待したいなと思います」と語りました。

単打以外にも、様々な記録を積み上げている坂本選手。現在20年目、37歳を迎えていますが、さらなる記録更新にも期待がかかります。

(5月10日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)