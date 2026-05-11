【Amazonセール：プラモデル】 5月11日 セール中

Amazonにて、アオシマのプラモデル「VFG VF-31J ジークフリード フレイア・ヴィオン」がタイムセールにラインナップしている。

今回Amazonのタイムセールに本製品が追加されており、数量限定でお買い得になっている。

また本製品以外にも、コトブキヤのプラモデル「アルゼブラ SOLUH バルバロイ」や、グッドスマイルカンパニーのプラモデル「MODEROID ダイテイオー」もタイムセールに追加されている。

なお購入する際にはセール価格になっていることを確認してから購入してほしい。

青島文化教材社(AOSHIMA) VFG マクロスデルタ VF-31J ジークフリード フレイア・ヴィオン 全高約143mm 色分け済みプラモデル MC-14

壽屋(KOTOBUKIYA) アーマード・コア アルゼブラ SOLUH バルバロイ 全高約190mm 1/72スケール プラモデル

MODEROID 完全勝利ダイテイオー ダイテイオー ノンスケール 組み立て式プラモデル

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