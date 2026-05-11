蒲田の老舗食堂は1日約100kgの肉が出る行列店！　とんかつ定食の衝撃のボリュームとコスパがすごい

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・蒲田のとんかつ店『まるやま食堂 蒲田本店』です。

激戦区の人気店はボリュームよしコスパもよし

とんかつ激戦区の蒲田からは地元御三家の1軒をご紹介しよう。創業は50年ほど前。当初は刺身や煮付けも出す大衆食堂だったが、今やとんかつが看板。豚肉は上質な千葉産「林SPF」を使い、極上ロースなら生肉で約280g、衣を付けて揚げれば400gにも迫るボリュームだ。しかもそのコスパたるや。

極上ロースとんかつ定食2000円※ライス・味噌汁付き、写真はとん汁に変更＋300円

『まるやま食堂 蒲田本店』極上ロースとんかつ定食 2000円 ※ライス・味噌汁付き、写真はとん汁に変更＋300円 ラード100％で揚げれば文字通り衣カリッと中しっとりの仕上がり。嚙めば脂の旨みがほとばしる！とん汁は具だくさん

「うちはもともと気軽な食堂だからね」とは2代目、その心意気にうれしくなってくる。

さあさあ皿に横たわるワイルドな姿に肩を回して挑めば口中が旨みの渋滞。カリッと歯に響く衣の香ばしい揚げ色も食欲をそそり、頬張るほどにお腹も心も満ちてくる。

なるほど連日の行列も納得、多い日は1日約100kgの肉が出るとか、ひえ〜。しかも日によって「TOKYO X」や「マンガリッツァ豚」など超希少な限定肉も品書きにあるとあればそりゃ並ぶわ。蒲田へ急げ！

【名店の証】

『まるやま食堂 蒲田本店』「林SPF」を惜しげもなく使う。上質な肉の味を生かすため仕込みにあまり手を加え過ぎないそう

「林SPF」を惜しげもなく使う。上質な肉の味を生かすため仕込みにあまり手を加え過ぎないそう。

『まるやま食堂 蒲田本店』店主 丸山陽平さん

店主：丸山陽平さん「かつ以外に生姜焼きも名物。雑色店もあります」

『まるやま食堂 蒲田本店』

蒲田『まるやま食堂 蒲田本店』

［店名］『まるやま食堂 蒲田本店』

［住所］東京都大田区蒲田5-2-7渡辺ビル1階

［電話］非公開

［営業時間］11時〜15時、16時〜21時

［休日］日

［交通］JR京浜東北線ほか蒲田駅東口から徒歩3分

撮影／浅沼ノア、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、特上ヒレとんかつ定食の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像】約400ｇのボリュームがやばい！ とんかつ激戦区で大人気の老舗（5枚）